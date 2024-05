Kucka otvorene o Gersonovi: Stratený prípad, ktorý rozbíjal kabínu. Nedalo sa mu pomôcť

Po reprezentačnom zraze koncom marca sa bez udania dôvodu nevrátil do klubu. Hoci po pár dňoch prišiel do Bratislavy, tréner Vladimír Weiss ho vyradil z kádra.

Odvtedy za Slovan nenastúpil, jeho posledným duelom tak zostáva prehra 1:3 s Podbrezovou ešte 13. marca.

Gerson prišiel do Slovana na hosťovanie z Dynama Kyjev, súčasťou transferu bola opcia, vďaka ktorej mohol v Bratislave zotrvať tri roky. Na oslavách titulu sa vyjadril, že by rád obliekal belasý dres. Klub s ním však začiatkom mája rozviazal zmluvu.

„Nebola to lacná chyba. Ale nebude to až taký fatálny problém, ako keby sme to spravili na plný transfer. Áno, bude nás to bolieť. Je to pre nás facka a ponaučenie,“ pre Šport.sk uviedol generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší.

Dvadsaťosemročný útočník má problémy aj v osobnom živote. V Luxembursku dostal podmienečný trest odňatia slobody na osemnásť mesiacov a finančnú pokutu 1 500 eur za tri násilné činy.