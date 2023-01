Hrdina finálového zápasu Európskej ligy opúšťa Villarreal, mieri do Holandska

MADRID. Argentínsky futbalový brankár Gerónimo Rulli potvrdil, že odíde z Villarrealu do Ajaxu Amsterdam.

Tridsaťročný Rulli, ktorý na MS vo futbale 2022 v Katare kryl chrbát Emilianovi Martínezovi, by mal podľa španielskych médií prestúpiť za desať miliónov eur.

"Udialo sa to veľmi rýchlo, je to dobré pre mňa, pre klub a Ajax mal veľký záujem," uviedol pre denník AS.