Mohli by sme hrať tri hodiny a nedali by sme gól, kritizoval Piqué. Koeman je pokojný

Soľ do rany bývalému klubu prisypal uruguajský útočník Luis Suárez, ktorý prihral na prvý gól Thomasovi Lemarovi a v závere prvého polčasu sám spečatil výsledok.

Prehra v stretnutí 8. kola najvyššej španielskej súťaže na pôde Atlética Madrid 0:2 bola síce ich prvá v ligovej sezóne, no v kombinácii s neúspechom v Lige majstrov na štadióne Benficy Lisabon (0:3) opäť zosilneli pochybnosti o budúcnosti trénera Ronalda Koemana vo funkcii.

"Pre sebavedomie trénera aj jeho zverencov je veľmi dôležité, aby sme to mali vyjasnené. Hráči potrebujú vedieť, že stále majú trénera. Prezident klubu sa rozhodol, takže všetko sedí."

Hostia však úradujúcemu šampiónovi nestačili ani výkonnostne.

"Domáci dali dva góly bez toho, aby sa na ne príliš nadreli. My by sme mohli hrať aj tri hodiny a neskórovali by sme. Aby som bol úprimný, trápime sa. Prežívame ťažké časy a veľa z nás s niečím takýmto nemá skúsenosti," citovala obrancu Gerarda Piquého agentúra AP.

Suárez tichou oslavou poisťujúceho zásahu prejavil úctu k bývalému klubu, v ktorého drese odohral šesť rokov a strelil 198 gólov.