ONLINE: FC Gangwon - ŠK Slovan Bratislava dnes, prípravný zápas LIVE

Futbalisti tímov FC Gangwon a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú prípravný zápas.
Súboj úradujúceho slovenského majstra proti juhokórejskému klubu sa odohrá na neutrálnej pôde.
Pre Slovan ide o posledný zápas v rámci prípravy pred jarnou časťou Niké ligy, v ktorej sa v úvodnom zápase 7. februára predstaví na pôde DAC Dunajskej Stredy.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Gangwon - ŠK Slovan Bratislava (Prípravný zápas LIVE, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)
Prípravný zápas 2025/2026
29.01.2026 o 14:00
Gangwon
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká v zimnej príprave ďalší zaujímavý medzinárodný test. Tentoraz sa postavia proti juhokórejskému tímu FC Gangwon.
FC Gangwon
Futbalisti Gangwonu zatiaľ v príprave odohrali 4 zápasy. Najskôr prehrali s Dinamom Bukurešť 2:3, následne podľahli poľskej Arke vysoko 0:4. Potom však prišlo zlepšenie v podaní víťazstva nad srbským Radnički 1923 (1:0). No v poslednom zápase nestačili na CSKA Sofia (2:5).
ŠK Slovan Bratislava
Slovan Bratislava má za sebou zatiaľ dva prípravné duely. V tom prvom splnil rolu favorita a bez problémov zdolal Zvolen 4:0. V druhom stretnutí už prišla oveľa náročnejšia previerka proti CSKA Sofia, ktorej belasí podľahli 1:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 14:00.
Tabuľka Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body