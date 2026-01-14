Hancko prišiel o anglického spoluhráča. Odchovanec Chelsea mieri ku konkurencii

Conor Gallagher, archívna snímka.
Conor Gallagher, archívna snímka. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. jan 2026 o 18:19
Za španielsky klub odohral celkovo 77 zápasov.

Anglický futbalový stredopoliar Conor Gallagher sa po roku a pol vracia do Premier League. S Tottenhamom Hotspur podpísal v stredu zmluvu do roku 2031.

Dvadsaťpäťročný Gallagher je odchovancom Chelsea, z ktorej v auguste 2024 prestúpil do Atletica Madrid.

Za španielsky klub odohral celkovo 77 zápasov, v ktorých si pripísal sedem gólov a rovnaký počet asistencií.

V tejto sezóne však za „Los Colchoneros“ nastupoval prevažne z lavičky, a tak si v zimnom prestupovom období zháňal nové pôsobisko. Záujem oňho mala aj Aston Villa, pripomenula agentúra AFP.

    Hancko prišiel o anglického spoluhráča. Odchovanec Chelsea mieri ku konkurencii
    dnes 18:19
