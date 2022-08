ONLINE: Fulham - Liverpool FC dnes (1. kolo, Premier League)

Fulham FC sa po návrate do Premier League predstaví proti súperovi najťažšieho kalibru. Víťaz Championshipu bude chcieť vstúpiť do sezóny tou správnou nohou, ľahké to ale mať nebude. Tréner Marco Silva sa isto obáva aj Fábia Carvalha, ktorý opustil The Cottagers a zamieril práve do Liverpoolu. Brankársky post v minulej sezóne okupoval slovenský gólman Marek Rodák, pred prvým ligovým kolom však prišiel Leno z Arsenalu. V ofenzíve sa bude klub spoliehať na Aleksandara Mitrovića, ktorý dal v minulej sezóne 43 ligových gólov. Faktom ale je, že Premier League nie je Championship. O tom sa už niekoľkokrát presvedčil aj samotný Mitrović. Tak či onak, Fulham pôjde do zápasu s Liverpoolom v pozícii outsidera a akýkoľvek iný výsledok ako prehra by bol prekvapením a zaváhaním hostí.



Vicemajster z minulej sezóny, teda Liverpool FC. To je súper Fulhamu. Kvalitu tímu asi netreba nijak výrazne opisovať, pravdou však je, že klub zažil sezónu sklamaní. Titul mu unikol v poslednom kole ligy (aj keď to už nemali vo vlastných rukách), prehrali aj vo finále Ligy majstrov. Je tak pochopiteľné, že zverenci trénera Kloppa budú chcieť v novej sezóne zaznamenať nejaký výraznejší úspech. Krok číslo jeden by pre nich nemal byť problémom, chýbať im však bude Sadio Mané, ktorý odišiel do Bayernu. Aj napriek tomu majú The Reds kvalitnú súpisku, ktorú ešte doplnili napríklad Darwin Núñez či už spomínaný Carvalho. Liverpool je jednoznačným favoritom tohto zápasu.