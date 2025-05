Neúspešná sezóna si vyžiadala zmenu. Sparta Praha odvolala trénera Friisa

V záverečných dvoch zápasoch nadstavby bude pražský tím odrážať útok piateho Jablonca, ktorý na neho stráca len dva body. Štvrtá priečka je pre klub poslednou šancou, ako sa dostať do Európy, zaručuje účasť v 2. predkole Konferenčnej ligy.

„Po obrovskom sklamaní zo zápasu v Olomouci sme už nemohli ďalej čakať. Aj s ohľadom na fakt, že sme v ligovej tabuľke až na štvrtom mieste a prehrali sme štyri zápasy v rade. Prebiehajúca sezóna je pre nás všetkých veľkým sklamaním.

Mužstvo dočasne preberá Luboš Loučka, ktorý tímu dodá novú energiu. A hráči majú už iba dva zápasy na to, aby dokázali, že im na klube záleží,“ povedal pre klubový web športový riaditeľ Sparty Tomáš Rosický.

Friis sa do úlohy hlavného trénera Sparty posunul z pozície asistenta po uplynulej sezóne, po odchode kouča Briana Priskeho do Feyenoordu. Po vydarenom štarte do sezóny, keď Friis s tímom postúpil do hlavnej fázy Ligy majstrov, prišiel postupný výsledkový i herný pád.