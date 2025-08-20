Francúzsky klub padá na dno. O prácu príde takmer dvesto zamestnancov

AC Ajaccio
AC Ajaccio (Autor: AC Ajaccio/X)
TASR|20. aug 2025 o 17:41
Podal návrh na vyhlásenie bankrotu.

AJACCIO. Francúzsky futbalový klub Ajaccio začal konkurzné konanie po tom, čo podal návrh na vyhlásenie bankrotu.

V blízkom období prepustí 180 zamestnancov a zatvorí tréningové centrum, ktoré patrí k najmodernejším v druhej najvyššej francúzskej súťaži.

Na základe rozhodnutia Národného riaditeľstva pre kontrolu a riadenie futbalových klubov Francúzska (DNCG) nebude Ajaccio v novej sezóne hrať v národných súťažiach pre finančné problémy.

V uplynulej sezóne 2024/2025 sa tím umiestnil na 12. mieste v Ligue 2.

