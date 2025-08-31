Paríž dosiahol prvé víťazstvo v Ligue 1. Monako rozhodlo v úplnom závere

PARÍŽ. Futbalisti Angers SCO a Stade Rennes si v nedeľnom dueli 3. kola francúzskej Ligue 1 podelili body za remízu 1:1.
Na oboch stranách sa presadili Francúzi, za hostí z Rennes otváral skóre Esteban Lepaul a v 51. minúte vyrovnal Prosper Peter.
Hráči Racingu Štrasburg si neudržali stopercentnú bilanciu napriek tomu, že v zápase proti AS Monaco dokázali vyrovnať po dvoch inkasovaných góloch na 2:2.
O víťazstve „kniežat“ však rozhodol v nadstavenom čase Takumi Minamino. Úspešnú premiéru v bráne FC Paríž zažil bývalý brankár Frankfurtu Kevin Trapp.
Nováčik Ligue 1 zdolal na domácej pôde Méty takisto 3:2 a pripísal si prvé víťazstvo po návrate do najvyššej súťaže.
Ligue 1 - 3. kolo
AC Le Havre - OGC Nice 3:1 (1:0)
Góly: 13. Doucoure, 61. Ndiaye, 90.+5. Soumare - 52. Peprah
FC Paríž - FC Méty 3:2 (1:0)
Góly: 45+3. a 52. Kebbal (prvý z 11 m), 67. Simon - 22. S. Sane, 54. B. Traore
AS Monaco - Racing Štrasburg 3:2 (1:1)
Góly: 6. Akliouche, 48. Balogun, 90.+6. Minamino - 73. Bakwa, 76. Panichelli (z 11 m), ČK: 90.+9. Nzingoula (Štrasburg)
Angers SCO - Stade Rennes 1:1 (0:1)
Góly: 51. Peter - 21. Lepaul