Messi rozhodol o triumfe PSG. Padla najrýchlejšia červená karta v histórii ligy

Olympique Marseille remizoval so Stade Rennes 1:1. Pod druhý nerozhodný výsledok Marseille v sezóne sa gólovo podpísal francúzsky stredopoliar Matteo Guendouzi.

Ten si v 25. minúte najskôr nešťastne usmernil centrovanú loptu do vlastnej bránky, no v druhom polčase prekonal aj súperovho brankára. Pre Marseille to bola po piatich víťazstvách druhá strata bodov.

Racing Lens je v lige naďalej bez prehry, na ihrisku Nantes remizoval 0:0. S osemnástimi bodmi patrí hosťom v tabuľke štvrtá priečka.