Messi reaguje na trest: Nemohol som výlet zrušiť. Čakám, čo so mnou spraví klub

PARÍŽ. Futbalista Paríža St. Germain Lionel Messi odcestoval neohlásene do Saudskej Arábie.

Messi má od mája 2022 zmluvu so Saudskou Arábiou. Tá mu platí 25 miliónov eur ročne.

Ak by tento “výlet” zrušil, prišiel by o veľkú časť sľúbených peňazí od Saudov.

Na záver priznal, že čaká, čo s ním plánuje francúzsky klub spraviť.

Okrem toho sa ospravedlnil svojim spoluhráčov v PSG. Fanúšikov nespomenul.

Ide pravdepodobne o reakciu na správanie francúzskych priaznivcov, ktorí po incidente pred štadiónom žiadali jeho odchod.

„Ospravedlňujem sa svojim spoluhráčom a čakám, čo chce so mnou klub urobiť.”

Na trávnik až koncom mája

Messi by mal vynechať nedeľňajší duel na pôde Troyes aj stretnutie proti AC Ajaccio. Do zostavy by sa mohol vrátiť 21. mája v súboji na trávniku Auxerre.

Sedemnásobný víťaz Zlatej lopty prišiel do Paríža v roku 2021 z Barcelony a v 71 zápasoch strelil 31 gólov a pridal 34 asistencií.

Jeho dvojročný kontrakt vyprší v lete a viceprezident Barcelony Rafael Yuste v marci vyhlásil, že rokujú o jeho možnom návrate na Camp Nou.