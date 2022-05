Vedenie Nantes je pobúrené. Fanúšikovia Nice mali zneúctiť pamiatku Salu

V deviatej minúte duelu hanlivo skandovali meno zosnulého argentínskeho futbalistu Emiliana Salu, ktorý zomrel v januári 2019 pri leteckej nehode nad Lamanšským prielivom. FC Nantes ako jeho posledný klub pred tragickou nehodou vyjadril hnev a pobúrenie zo správania sa priaznivcov Nice. Argentínsky futbalista Emiliano Sala bol na palube súkromného lietadla PA-46 Malibu, ktoré 21. januára 2019 odletelo z francúzskeho Nantes a smerovalo do waleského Cardiffu.

"Ľudská hlúposť nemá hraníc. Som pobúrený, títo ľudia nemajú miesto na štadióne," povedal po tom, čo víťaz Francúzskeho pohára Nantes v domácom ligovom zápase zdolal FC Rennes 2:1. "Mali by im zakázať vstup na štadión, súcitim s jeho rodinou."



Aj vedenie klubu v Nice ostro odsúdilo činy svojich vlastných priaznivcov a skandovanie označilo za hanebné.

"Nenachádzam žiadne slová, ktorými by som opísal to, čo som počul. Radi by sme sa ospravedlnili rodine Emiliana Salu a Nantes.

Toto by sme nemali počuť na štadióne. Ak chcú urážať mŕtvych, tak by mali zostať doma," povedal tréner Nice Christophe Galtier.