Calzona je s reprezentačným kempom spokojný: V hlave už mám kostru tímu

"Len zopakujem, že chcem vidieť mužstvo, ktoré bude hrať dobre a dokáže toto zlepšenie už premietnuť do výsledkov. Veľmi si želám, aby fanúšikovia mali radosť z futbalu a navštevovali zápasy vo veľkom počte," vyjadril sa taliansky kouč, ktorý si pochvaľoval decembrový kemp.

Uviedol to v rozhovore pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) po absolvovaní päťdňového kempu v Senci.

BRATISLAVA. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona si želá, aby mužstvo pod jeho vedením hralo dobre a výkony premietlo aj do výsledkov.

"Musím povedať, že som s ním veľmi spokojný. Chcel som počas neho detailnejšie spoznať mladých slovenských hráčov, a to sa mi podarilo. Tento kemp a spoznávanie bolo veľmi dôležité, pretože títo chlapci sú budúcnosťou reprezentácie a slovenského futbalu."

Calzona: Chlapcov musím pochváliť

Najdôležitejšie podľa neho bolo, aby nastupujúcej generácii hráčov s ďalšími členmi realizačného tímu odovzdali informácie o tom, akým herným prejavom by sa mal národný tím prezentovať.

"Celý čas kempu sme sa do nich snažili dostať rovnaké poznatky, ktoré sme dali mužstvu počas októbrového a novembrového zrazu. Je to dôležité, pretože, keď sa títo chlapci dostanú do národného tímu v budúcnosti, nebudú musieť začínať úplne od začiatku.

V tom, čo už spoznali, sa budú zdokonaľovať. V tomto smere musím chlapcov pochváliť, pretože som u nich videl veľké chcenie a zanietenosť. Okrem práce chlapci už len jedli, spali a trochu oddychovali (úsmev)," poznamenal Calzona.