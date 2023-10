Tréner Calzona mal v nedeľu k dispozícii iba piatich hráčov, z toho dvoch brankárov

Neskôr sa pripojil aj Róbert Boženík, ktorý meškal pre zrušený let z Portugalska. Ďalší hráči mali prísť v noci na pondelok prípadne v pondelok predpoludním.

BRATISLAVA. Na októbrové stretnutia v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy do Nemecka síce hlavný tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona nominoval až 28 hráčov, v nedeľu popoludní ich mal k dispozícii len hŕstku.

Slovákov v októbri čakajú mimoriadne dôležité stretnutia v boji o Euro. Už v piatok 13. októbra v Porte vyzvú domáci výber Portugalska a o tri dni neskôr sa predstavia na pôde Luxemburska. Ich súpermi teda budú prvý a tretí tím tabuľky kvalifikačnej J-skupiny.

"V klube sa mi darí a veľmi ma to teší. Tvrdá práca, ktorú investuje do futbalu, tak sa mi teraz vracia. Mám radosť z pozvánky do reprezentácie, som rád za každý zápas.

Verím, že sa presadím aj gólovo," povedal 26-ročný Bénes, ktorý na klubovej úrovní pôsobí v nemeckom druholigovom Hamburgu.