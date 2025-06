Calzona by tiež najradšej vyhrával, no žiada o trpezlivosť: Našou hrou sme rozpoznateľní

„Pokiaľ sa pamätáte, trvalo nám možno šesť mesiacov po príchode, kým mal výkon v systéme 4-3-3 parametre, aké sme chceli. Hovorím, že tejto práci treba dať čas.

My ako Slovensko musíme byť pokorní a trpezliví aj vo veciach, ktoré sa učíme.

Tiež by som najradšej vyhrával všetky zápasy hneď, chcel by som, aby mužstvo pochopilo veci, ktoré od neho vyžadujem, ale nie vždy sa to dá. Sme na nejakej ceste a veríme, že postupne sa to bude zlepšovať,“ pokračoval Calzona.

VIDEO: Jediný gól zápasu Slovensko - Izrael