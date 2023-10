Calzonu prvý polčas sklamal, reakcia za stavu 0:2 potešila: Skutočne vynikajúci polčas

"Prvý polčas odohrali Portugalci oveľa lepšie ako my. Boli sme málo agresívni, rozhodne sme sa nechceli takto prezentovať.

V druhom polčase sme už hrali tak, ako sme chceli od začiatku. Bol to z nášho pohľadu skutočne vynikajúci polčas.

Vedeli sme, že uspieť tu môžeme len vtedy, keď budeme hrať vysoko. To sme však v prvom polčase nerobili. Zanalyzujeme si to a prídeme na to, prečo to tak bolo.

V každom prípade je jasné, že keď proti súperovi so silou Portugalska hráme na našej polovici, tak dostaneme nejaké góly," zhrnul Calzona svoje dojmy zo zápasu v Porte, ktorý bol jeho jedenásty na lavičke národného tímu a pripísal si v ňom tretiu prehru.