Futbalisti ovládli kategóriu kolektív roka. Calzona aj Hamšík však už myslia na EURO

Slovákov vyžrebovali do kvalifikácie až z 5. výkonnostného koša, no napriek tomu sa dostali tretíkrát v sérii na EURO.

Vrcholné podujatie totiž odštartuje už o štyri mesiace (14. júna - 14. júla) a Slováci nastúpia v základnej E-skupine proti Belgicku, Rumunsku a víťazovi B-vetvy baráže.

V nej sa o jedno miesto na ME pobijú Bosna a Hercegovina, Ukrajina, Izrael a Island: "Môžem sľúbiť, že s realizačným tímom spravíme maximum pre to, aby sme boli pripravení na EURO. Spravíme maximum pre to, aby sme na turnaji dosiahli čo najlepšie výsledky."

Slováci odohrajú v marci dva prípravné zápasy s Rakúskom a v Nórsku, ďalší by mal pribudnúť v záverečnom bloku pred ME.

"Prípravu sme naplánovali tak, že už v marci nás čakajú dva ťažké zápasy. Podľa toho sme vyberali aj súperov, aby nám ukázali, na akej úrovni sme.

V máji pokračujeme ďalšou časťou sústredenia, kde budú hráči, ktorým budú skôr končiť ligy. Budeme pár dní v Šamoríne a možno to ukončíme nejakým prípravným zápasom so slovenským mužstvom, no to ešte dohadujeme," uviedol Calzona.

