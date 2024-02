Kráľovnou športu je prvýkrát Barteková. Najlepší rok, tešila sa

Anketa Športovec roka 2023 Výsledky v kategórii jednotlivec:

1. Danka Barteková Športová streľba 1187 (80 - 26 - 12) 127x 2. Petra Vlhová Zjazdové lyžovanie 1115 (33 - 56 - 24) 129x 3. Stanislav Lobotka Futbal 778 (11 - 26 - 23) 105x 4. Eliška Mintálová Vodný slalom 546 (1 - 4 - 17) 95x 5. Martin Vaculík Plochá dráha 425 (1 - 4 - 10) 82x 6. Viktória Forster Atletika 372 (0 - 0 - 6) 87x 7. Dávid Hancko Futbal 345 (1 - 3 - 8) 65x 8. Marián Kovačócy Športová streľba 309 (0 - 2 - 3) 62x 9. Nela Lopušanová Hokej 301 (0 - 3 - 8) 69x 10. Ján Volko Atletika 197 (0 - 1 - 3) 47x

BRATISLAVA. Bol to dokonalý rok. Aj maximalista by musel byť spokojný. V podstate to bol jeden veľký úspech za druhým. Dosiahnuť viac sa vlani už prakticky nedalo. Strelkyňa na skeet Danka Barteková má za sebou najúspešnejší rok v kariére. Na úspech premenila takmer všetko, na čo siahla. Z veľkých podujatí sa nevrátila bez medaily, vyhrala oba šampionáty - svetový aj kontinentálny, vybojovala si miestenku na olympijské hry do Paríža 2024, vyhrala generálku na olympijskej strelnici v Chateauroux a pridala aj nový svetový rekord v streľbe na skeet.

V kvalifikácii na podujatí Svetového pohára v Dauhá trafila všetkých 125 terčov. Podľa predstáv jej nevyšli len európske hry v Krakove, kde v individuálnej súťaži skončila štvrtá. V tímovej však získala striebro. „Jednoznačne to bol môj najlepší rok v kariére,“ hovorí.

Stala víťazkou ankety Športovec roka 2023. Barteková prerušila sériu Petry Vlhovej, ktorá získala ocenenie v rokoch 2019 – 2022. Úspechom strelkyne však pokračuje nadvláda žien. Vyhrali všetky ankety za posledných šesť rokov. Bartekovej sa podaril historický zápis. Vo veku 39 rokov je najstaršou víťazkou ankety. Sezónu odštartovala rekordom Barteková patrí viac ako dekádu medzi výrazne osobnosti slovenského športu. V minulosti jej však k veľkým úspechom chýbal malý krok. Vlani akoby všetko do seba zapadlo a Barteková zbierala jeden úspech za druhým.

Začalo sa to už svetovým rekordom v marci. „V Dauhe som mala dva fantastické dni. Keď som išla na poslednú položku, mala som na konte čistú stovku a uvedomovala som si, že môžem dosiahnuť svetový rekord. Dokázala som zvládnuť ten veľký stres. Aj vďaka tomu, že v poslednej položke som išla krok za krokom. Aj na najťažšom stanovisku som bola úplne pokojná a keď som si to potom pozrela na videu, až som mala zimomriavky... Svetový rekord znamená, že aj keď skončím s kariérou, niečo po mne zostane,“ hovorila o svojom marcovom výkone 39-ročná Barteková pre Slovenskú olympijskú revue.

V auguste sa po prvý raz stala majsterkou sveta. Titul si vybojovala v Baku. V kvalifikácii dosiahla najvyšší počet bodov a do finále šla z prvej priečky. Vo finále v poslednej sérii dvakrát zaváhala, no následne sa prebojovala až do rozstrelu o zlato proti Američanke Danii Jo Vizziovej. „Na Slovensku máme viacerých majstrov sveta. S niektorými som sedela v komisii športovcov SOŠV a predstavovali pre mňa veľké vzory. Vždy som túžila tak ako oni byť najlepšia na svete. Svetový titul pre mňa i celý môj tím znamenal splnenie veľkého športového sna.“ O tri týždne na to už mala aj európsky titul z Osijeku. Za úspechmi je aj nový kondičný tréner Pri všetkých úspechoch vyzdvihuje prácu a podporu svojho tímu. Vlani doňho pribudol napríklad kondičný tréner Matt Zanis, ktorý pracuje s viacerými strelcami. Odporučil jej ho švagor a olympijský víťaz David Kostelecký.

„Začala som v príprave skúšať nové veci. Viac som sa sústredila na biomechaniku a efektivitu pohybu pri streľbe tak, aby bol pre moje telo prirodzený. Dlhodobo som na tom bola veľmi dobre technicky a vytrvalostne, ale potrebovala som sa sústrediť na presné fungovanie tela, vďaka čomu som potom lepšie zvládala psychický tlak a súťažný stres. Dá sa povedať, že moja streľba sa stala jednoduchšou a prirodzenejšou. A to bol možno ten chýbajúci kúsok skladačky. Uvedomujem si, že rok ako tento je výnimočný a ja i celý môj tím sme vďační, že v mojej kariére prišiel,“ hovorí Barteková pre Slovenskú olympijskú revue.

Americký tréner vyzdvihuje nasadenie a zápal strelkyne. Pracuje na sebe vraj veľmi tvrdo. „Žije a trénuje s jasným cieľom každý deň. Zosobňuje odhodlanie, vytrvalosť a obetavosť, ktoré sú potrebné na dosiahnutie úspechu,“ chválil Zanis slovenskú skeetarku po tom, čo sa stala majsterkou sveta.

Pozíciu favoritky vlani zvládla Dokonalá sezóna prišla v správnom momente. Rok pred olympijskými hrami. Barteková bude v Chateauroux favoritkou na medailu. Zatiaľ má z londýnskych hier bronz. Na poslednej olympiáde v Tokiu obsadila 13. priečku. „Nikdy mi nevyhovovalo, keď som išla do pretekov ako favoritka, ale v Londýne som to zvládla a získala som bronz. Naposledy pred Tokiom som mala vynikajúcu sezónu, ale o sústredenie ma oberali mnohé veci, napríklad striktné protipandémiové opatrenia. Ja i môj tréner sme boli vtedy pri sledovaní zdravotného stavu a dezinfikovaní všetkého až paranoidní. Nezvládli sme to. Po zisku titulu majsterky sveta som však teraz bola v úlohe topfavoritky na ME – a zvládla som ju víťazne. Pritom som bola pod veľkým tlakom. To mi dodáva istý pokoj do olympijského roka,“ verí Barteková.

Čo bude po olympijskej sezóne si zatiaľ netrúfa povedať. V športovej kariére zbiera už roky úspechy. Šport mal zatiaľ prednosť pred založením rodiny. „Túto dilemu som riešila po každej olympiáde, pretože osobný život nenahradí žiadny šport. Uvedomujem si to už dlhodobo a možno práve preto bude moje rozhodovanie veľmi jednoduché. Rada by som si naplnila aj moje súkromné sny. Uvidíme po Paríži,“ dodala členka Medzinárodného olympijského výboru.