Debutant každou minútou stúpal, Suslov dospel ako muž a Kucka nie je žiadna primadona

BRATISLAVA. Prvý zápas baráže o postup do B-divízie Ligy národov medzi Slovenskom a Slovinskom gól nepriniesol.

„Odohrali sme dobrý zápas proti organizovanému súperovi. Už v prvom polčase som musel zasiahnuť do mužstva, no napriek tomu, ako sa zápas vyvíjal, išli sme za víťazstvom až do konca,“ zhodnotil duel taliansky kouč.