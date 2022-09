Calzona predstavil nového asistenta. Chceme vyhrať oba zápasy, vraví Bénes

"Vážim si jeho slová a to, že ma nominoval hneď na prvý zraz. Mojou úlohou je ísť na 100 percent v klube a chodiť na zrazy vo forme. Trénera nepoznám, ale na to bude čas," povedal slovenský stredopoliar.

"Je to fantastický klub s vynikajúcimi fanúšikmi a štadiónom. Máme jasný cieľ, chceme postúpiť. Som rád, že sa mi podarilo prestúpiť práve tam, je to čoraz lepšie. Dal som aj gól, dvakrát som asistoval.

Pred záverečným dvojzápasom v tabuľke 3. skupiny C-divízie sú na druhom mieste o štyri body za vedúcim Kazachstanom. "Čakajú nás nepríjemní súperi, ale ja si myslím, že to bude o nás. Ak budeme my pripravení.

Taliani sú detailisti, potrpia si na taktiku. Tam toho bude dosť. My hráči, čo sme hrali v Taliansku, s tým nebudú mať problém, ostatným sa to preloží."

Mráz bude v tíme aj jeden z tých, ktorí by mali tlmočiť taktické pokyny talianskeho kouča. "Rozumiem po taliansky, čo sa týka futbalu všetko. A máme ďalších chalanov, ktorí hrávali, alebo hrávajú v Taliansku, takže to bude dobré.

Mráz odohral v troch zápasoch 28 minút, vždy nastúpil do zápasu ako striedajúci hráč. "Máme nový tím, nových hráčov.

Potrebujeme spolu odohrať niekoľko zápasov. Ale je tam pokrok. Treba si len sadnúť na ihrisku a aj mimo neho. Liga je dlhá, zápasov bude veľa a mužstvo má kvalitu aby sa posúvalo hore."

Počas reprezentačnej pauzy Mráz sledoval zápasy Slovákov, teraz verí, že sa so spoluhráčmi bude tešiť z víťazstva. "Budem sa snažiť odovzdať maximum a budem sa snažiť splatiť trénerovi dôveru. Sledoval som chalanov vždy, rád som sa vrátil. Teším sa z toho a verím, že to dobre dopadne."

Od nového realizačného tímu čaká, že bude vyžadovať stopercentnú defenzívu, dobre to pozná zo Serie A. "To bude podľa mňa prvoradé a potom to, aby sa do útoku zapájalo čo najviac hráčov," uzavrel Mráz.