Slovensko začne Ligu národov na domácej pôde. V rýchlom slede odohrá štyri zápasy

Slovenská futbalová reprezentácia.
Slovenská futbalová reprezentácia. (Autor: TASR)
Sportnet|13. feb 2026 o 10:00
Pozrite si program Slovenska v 3. skupine C-divízie Ligy národov.

Futbalisti Slovenska odštartujú svoju púť v skupine C Ligy národov 2026 domácim zápasom proti Moldavsku.

Úvodný zápas sa odohrá v sobotu, 26. septembra o 20:45. Slováci budú pokračovať ďalším domácim duelom o tri dni neskôr proti Kazachstanu.

V rýchlom slede sa odohrá aj druhé kolo, Slovensko vycestuje 2. októbra na Faerské ostrovy. Ďalší duel, proti Moldavsku, odohrá 6. októbra.

Posledný domáci zápas odohrá výber Francesca Calzonu 13. novembra proti Farským ostrovom. Ligu národov uzavrie Slovensko 16. novembra proti Kazachstanu.

Program Slovenska v Lige národov 2026

C-divízia, skupina 3:

26. september o 20:45 Slovensko - Moldavsko

29. september o 20:45 Slovensko - Kazachstan

2. október o 20:45 Faerské ostrovy - Slovensko

6. október o 20:45 Moldavsko - Slovensko

13. november o 20:45 Slovensko - Faerské ostrovy

16. november o 16:00 Kazachstan - Slovensko

Liga národov

