Slovensko začne Ligu národov na domácej pôde. V rýchlom slede odohrá štyri zápasy

Futbalisti Slovenska odštartujú svoju púť v skupine C Ligy národov 2026 domácim zápasom proti Moldavsku.
Úvodný zápas sa odohrá v sobotu, 26. septembra o 20:45. Slováci budú pokračovať ďalším domácim duelom o tri dni neskôr proti Kazachstanu.
V rýchlom slede sa odohrá aj druhé kolo, Slovensko vycestuje 2. októbra na Faerské ostrovy. Ďalší duel, proti Moldavsku, odohrá 6. októbra.
Posledný domáci zápas odohrá výber Francesca Calzonu 13. novembra proti Farským ostrovom. Ligu národov uzavrie Slovensko 16. novembra proti Kazachstanu.
Program Slovenska v Lige národov 2026
C-divízia, skupina 3:
26. september o 20:45 Slovensko - Moldavsko
29. september o 20:45 Slovensko - Kazachstan
2. október o 20:45 Faerské ostrovy - Slovensko
6. október o 20:45 Moldavsko - Slovensko
13. november o 20:45 Slovensko - Faerské ostrovy
16. november o 16:00 Kazachstan - Slovensko