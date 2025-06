Nechcel plakať pred svojimi deťmi. Smutný hrdina kopal penaltu, lebo ho tréner požiadal

Proti Portugalsku mu však veril, v 111. minúte ho poslal na ihrisko a napísal ako štvrtého na svoj zoznam. Následné zlyhanie zobral 63-ročný tréner na seba.

"Morata je šampión a náš vzor. Veľmi ma mrzí, že to bol on, kto urobil chybu. Zodpovedný som však ja, pretože som ho o to požiadal," priznal pre denník AS.