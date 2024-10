FOTO: Zachoval sa ako správny útočník. Strelec stál na miestach tam, kde mal

Najskôr sa presadil na konci úvodného polčasu, keď dorazil do brány strelu Ondreja Dudu.

BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti remizovali v zápase Ligy národov so Švédskom 2:2 . O oba góly domácich sa postaral David Strelec.

Slovensko aj naďalej ostalo v tabuľke na druhom mieste, no so štyrmi bodmi drží krok so svojím súperom zo Švédska. V jeho prospech hovorí skóre.