Pred rokom by tomu neveril. Mladý talent podpísal viacročnú zmluvu

Stále iba 18-ročný Kóša prestúpil do Spartaka vlani. Postupne sa udomácnil v základnej zostave trénera Michala Gašparíka, kde nastupuje v stopérskej dvojici s niekdajším kapitánom reprezentácie Martinom Škrtelom.

TRNAVA. Futbalový klub FC Spartak Trnava podpísal novú zmluvu s talentovaným stopérom Sebastiánom Kóšom. Obe strany predĺžili spoluprácu do roku 2025, informoval oficiálny web druhého tímu Fortuna ligy.

"Sú to neopísateľné pocity. Som veľmi vďačný klubu za túto príležitosť, že vo mňa veria a tiež vo výkony, ktoré sme ako tím dosahovali. Pre mňa je to plus a motivácia. Pôsobenie v Spartaku zatiaľ prekračuje moje očakávania.