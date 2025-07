ONLINE: Fluminense FC - Chelsea FC dnes, MS klubov 2025 LIVE (semifinále)

MetLife Stadium byl slavnostně otevřel teprve v roce 2007 a je aktuálně domácím stánkem New York Giants a New York Jets, tedy dvou týmů amerického fotbalu.



Pro Mistrovství světa klubů pojme multifunkční arena až 82 500 diváků. Odehrálo se zde již šest duelů v základních skupinách probíhajícího turnaje, také čtvrtfinále Real Madrid – Borussia Dortmund a kromě obou semifinálových zápasů se zde bude konat i samotné finále.



Kromě sportovních klání se zde konají i koncerty nejslavnější interpretů. Jen v roce 2025 vystoupí nebo vystoupilo Oasis, System of the Down, Beyoncé, Shakira nebo The Weeknd.



Fanoušci se mohou na obrovský stadion těšit i v příštím roce, kdy bude hostit hned osm zápasu Mistrovství světa včetně finálového duelu.