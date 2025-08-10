Nemeckí novinári hlasovali jednoznačne. Najlepší futbalista roka mal dvakrát toľko hlasov

BERLÍN. Rekordná klubová posila Liverpoolu Florian Wirtz sa stal v hlasovaní nemeckých novinárov futbalistom roka. Dvadsaťdvaročný bývalý hráč Bayeru Leverkusen získal od tamojších novinárov 191 hlasov.
S veľkým náskokom tak predbehol Michaela Oliseho z Bayernu Mníchov, ktorý získal 81 hlasov. Informovala o tom agentúra AFP.
Wirtz sa na Anfield presťahoval v júni, „The Reds“ zaplatili za jeho služby viac ako 100 miliónov libier. V predošlej sezóne nastrieľal v Bundeslige 10 gólov, v Lige majstrov pridal ďalších šesť.
Súčasný tréner Realu Madrid Xabi Alonso, ktorý získal s Leverkusenom titul v ročníku 2023/2024, nazval svojho bývalého zverenca jedným z najlepších hráčov na svete.
V majstrovskej sezóne zároveň Wirtza zvolili za najlepšieho hráča Bundesligy, v tej uplynulej vyhral túto cenu útočník Bayernu Harry Kane.
Rodák z Pullheimu teraz začne svoje pôsobenie na ostrovoch, po príchode do tímu Arneho Slota neskrýval svoje ciele.
„V minulom ročníku vyhrali Premier League, mojim cieľom je samozrejme vyhrať znova a ísť ďalej aj v Lige majstrov. Som veľmi ambiciózny, chceme byť úspešní,“ povedal pre oficiálny web klubu.