S novou krvou, ale starou krivdou. Podbrezová netají ambície a veľké sny

Brankári: Ivan Rehák, Matej Jurička

Obrancovia: Filip Mielke, Branislav Niňaj, Taras Bondarenko, Jakub Luka, Alex Marković, René Paraj

Stredopoliari: Ondřej Deml, Kevor Palumets, Vincent Chyla, Ousman Kujabi, Andrii Havrylenko, Šimon Faško, Mohammed Sallah, Severin Tatolna, Davit Hakobyan, Alin Lerint, Samuel Štefánik, Matúš Marcin, Samuel Šubert

Útočníci: Roland Galčík, Daniel Smékal, Muhammed Dumbuya, Radek Šiler

Príchody hráčov: Ivan Rehák – návrat z hosťovania, Branislav Niňaj - prestup z ACS Sepsi, Taras Bondarenko - prestup z AS Trenčín, Ousman Kujabi - prestup z FK Pohronie, Mohammed Sallah - prestup z Team Rhino FC, Severin Tatolna - prestup z FK Humenné, Davit Hakobyan - prestup z BKMA Jerevan, Alin Lerint - prestup z FK Pohronie, Matúš Marcin - prestup z MFK Zemplín Michalovce, Muhammed Dumbuya - prestup z Kanifing East FC, Radek Šiler - prestup z AC Sparta Praha

Odchody hráčov: Alasana Yirajang - prestup do ŠK Slovan Bratislava, Kristián Koštrna - prestup do FC Spartak Trnava, Pavol Bajza - prestup do FC Tatran Prešov, Peter Juritka – hosťovanie v FC Tatran Prešov, Andy Masaryk – hosťovanie v FC Tatran Prešov, Adam Danko - prestup do Kolding IF Fodbold, Adrián Slávik - prestup do MFK Ružomberok, Peter Kováčik – návrat z hosťovania do Como FC, Sanna Jobe - hosťovanie v FK Pohronie, Samuel Greško - hosťovanie v FK Pohronie, Lionel Abate - hosťovanie v OFK Lehota pod Vtáčnikom, Matej Oravec – po zranení, Matej Grešák – ukončenie kariéry