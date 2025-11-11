ONLINE: FK Inter Bratislava - MFK Skalica dnes, Slovnaft Cup LIVE (4. kolo)

Sportnet|11. nov 2025 o 10:30
Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 4. kola Slovnaft Cupu: FK Inter Bratislava - MFK Skalica.

BRATISLAVA. Futbalisti FK Inter Bratislava a MFK Skalica dnes hrajú zápas štvrtého kola Slovnaft Cupu v ročníku 2025/2026.

Kde sledovať Slovnaft Cup v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: FK Inter Bratislava - MFK Skalica (Slovnaft Cup, 4. kolo, utorok, výsledky)

Slovenský pohár - Slovnaft cup  2025/2026
11.11.2025 o 13:30
4. kolo
Inter Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Skalica
Prehľad
Rozhodca: Kišš – Ferenc, Kardelis..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 4. kola Slovnaft Cupu medzi Interom Bratislava a Skalicou. Duel prinesieme cez zmeny stavov.

FK Inter Bratislava

Futbalisti Interu vyradili Kalinkovo po jednoznačnom rezultáte 7:0 a v derby proti Rači uspeli až v samom závere stretnutia 2:1.

MFK Skalica

Záhoráci sa pokúsia vylepšiť si náladu po nevýrazných výkonoch v lige. Do zápasu pôjdu ako favorit a dostali sa k nemu vďaka postupu cez Hlboké či Myjavu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:30 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..

