Juhoameričania sú obhajcami trofeje. Španieli im to chcú v Katare znepríjemniť

Lamine Yamal a Lionel Messi
Lamine Yamal a Lionel Messi
18. dec 2025 o 17:16
V uplynulej edícii triumfovali pred troma rokmi v londýnskom Wembley nad Talianskom 3:0.

Futbalisti Argentíny a Španielska si v rámci štvrtej edície podujatia Finalissima zmerajú sily v katarskom Lusaile. Marcový duel bude oficiálnym súbojom medzi úradujúcimi majstrami Južnej Ameriky a Európy.

Zápas je naplánovaný na 27. marca. Argentínčania sa tak vrátia na štadión, kde v roku 2022 zdolali vo finále majstrovstiev sveta Francúzsko po predĺžení a rozstrele z 11 m a získali svoj tretí titul.

Juhoameričania sú zároveň obhajcami trofeje a dvojnásobným víťazom Finalissimy. V uplynulej edícii triumfovali pred troma rokmi v londýnskom Wembley nad Talianskom 3:0. Predtým sa tešili aj po víťazstve nad Dánskom (1993) a vôbec prvý ročník ovládli Francúzi v roku 1985.

Lamine Yamal a Lionel Messi
Lamine Yamal a Lionel Messi
Juhoameričania sú obhajcami trofeje. Španieli im to chcú v Katare znepríjemniť
dnes 17:16
