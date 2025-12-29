Žofčák strieľa góly v nižšej súťaži. Úspešná jesenná časť, hovorí jeho kolega z útoku

Medzilaborce sú okresným mestom v Prešovskom kraji, nachádzajúcim sa v regióne Horný Zemplín.
Mesto s necelými šesťtisíc obyvateľmi má dlhoročnú športovú tradíciu, v ktorej futbal zohráva významnú úlohu.
Futbal sa tu hrá už od roku 1922 a miestny klub si počas svojej histórie prešiel rôznymi súťažami a menil názvy – od pôvodného AFK Medzilaborce až po dnešný MŠK Spartak Medzilaborce.
V súčasnosti Zemplínčania pôsobia v súťaži Majstrovstvá regiónu – IV. liga Východ.
V aktuálnom ligovom ročníku sa im darí pomerne dobre. Po skončení jesennej časti sa MŠK Spartak nachádza na šiestom mieste ligovej tabuľky s bilanciou trinásť odohraných zápasov, šesť víťazstiev, dve remízy a päť prehier so skóre 27:26, čo mužstvu zabezpečilo dvadsať bodov.
Tieto výsledky potvrdzujú stabilné účinkovanie tímu v najvyššej regionálnej súťaži.
K úspešnému pôsobeniu mužstva významne prispel aj príchod dvoch skúsených osobností slovenského futbalu.
Z Michaloviec prišiel bývalý reprezentant Igor Žofčák, ktorý má na konte štrnásť štartov v národnom tíme a počas kariéry pôsobil v kluboch ako Ružomberok, Sparta Praha, Jablonec, Slovan Bratislava, Nyíregyháza, Trebišov či Michalovce.
Zo Starej Ľubovne posilnil mužstvo skúsený útočník Filip Serečin. Obaja sa zapísali aj do listiny strelcov – Serečin skóroval deväťkrát, Žofčák pridal štyri góly.
Najlepší strelec Medzilaboriec Filip Serečin priblížil aj svoju futbalovú kariéru:
„Moja futbalová kariéra sa začala v Košiciach. Som odchovancom MFK Košice. Okrem Košíc som hral v Michalovciach, Ružomberku, Karagande a v Starej Ľubovni. “
So Starou Ľubovňou sa mu v minulom ligovom ročníku podarilo spolu so spoluhráčmi zabezpečiť účasť v MONACObet lige aj na nasledujúce obdobie.
Napriek tomu sa rozhodol pre zmenu klubu: „Do Medzilaboriec som sa rozhodol prísť po debate s pánom Lukáčikom a keďže už aj pracujem, hľadal som klub, kde budem vedieť spojiť prácu s futbalom.“
S postavením klubu aj s hrou v jesennej časti je kanonier Medzilaboriec spokojný:
„Jesennú časť by som zhodnotil ako úspešnú. Sme na šiestom mieste a myslím si, že to odzrkadľuje naše aktuálne možnosti. Samozrejme, niektoré zápasy sme mohli zvládnuť lepšie, ale asi sme tam, kde máme byť.“
Medzilaborčania chcú dobré postavenie v tabuľke aj kvalitnú hru potvrdiť aj v jarnej časti.
Filip Serečin k tomu dodáva: „V jarnej časti pôjdeme od zápasu k zápasu a budeme sa snažiť pozbierať čo najviac bodov, aby sme v tabuľke skončili čo najvyššie. Dúfam, že sa nám budú vyhýbať zranenia a budeme všetci zdraví.“
MŠK Spartak Medzilaborce má za sebou vydarenú jesennú časť a pred sebou zaujímavú jar, v ktorej bude cieľom potvrdiť svoje kvalitné výkony, udržať konkurencieschopnosť a tešiť fanúšikov stabilným a atraktívnym futbalom.