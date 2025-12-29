Žofčák strieľa góly v nižšej súťaži. Úspešná jesenná časť, hovorí jeho kolega z útoku

Filip Serečin.
Filip Serečin. (Autor: archív FS)
Peter Cingel|29. dec 2025 o 10:20
ShareTweet0

Klub z východu chce dobré postavenie v tabuľke a kvalitnú hru potvrdiť aj na jar.

Medzilaborce sú okresným mestom v Prešovskom kraji, nachádzajúcim sa v regióne Horný Zemplín.

Mesto s necelými šesťtisíc obyvateľmi má dlhoročnú športovú tradíciu, v ktorej futbal zohráva významnú úlohu.

Futbal sa tu hrá už od roku 1922 a miestny klub si počas svojej histórie prešiel rôznymi súťažami a menil názvy – od pôvodného AFK Medzilaborce až po dnešný MŠK Spartak Medzilaborce.

V súčasnosti Zemplínčania pôsobia v súťaži Majstrovstvá regiónu – IV. liga Východ.

V aktuálnom ligovom ročníku sa im darí pomerne dobre. Po skončení jesennej časti sa MŠK Spartak nachádza na šiestom mieste ligovej tabuľky s bilanciou trinásť odohraných zápasov, šesť víťazstiev, dve remízy a päť prehier so skóre 27:26, čo mužstvu zabezpečilo dvadsať bodov.

Tieto výsledky potvrdzujú stabilné účinkovanie tímu v najvyššej regionálnej súťaži.

K úspešnému pôsobeniu mužstva významne prispel aj príchod dvoch skúsených osobností slovenského futbalu.

Z Michaloviec prišiel bývalý reprezentant Igor Žofčák, ktorý má na konte štrnásť štartov v národnom tíme a počas kariéry pôsobil v kluboch ako Ružomberok, Sparta Praha, Jablonec, Slovan Bratislava, Nyíregyháza, Trebišov či Michalovce.

Zo Starej Ľubovne posilnil mužstvo skúsený útočník Filip Serečin. Obaja sa zapísali aj do listiny strelcov – Serečin skóroval deväťkrát, Žofčák pridal štyri góly.

Najlepší strelec Medzilaboriec Filip Serečin priblížil aj svoju futbalovú kariéru:

„Moja futbalová kariéra sa začala v Košiciach. Som odchovancom MFK Košice. Okrem Košíc som hral v Michalovciach, Ružomberku, Karagande a v Starej Ľubovni. “

So Starou Ľubovňou sa mu v minulom ligovom ročníku podarilo spolu so spoluhráčmi zabezpečiť účasť v MONACObet lige aj na nasledujúce obdobie.

Napriek tomu sa rozhodol pre zmenu klubu: „Do Medzilaboriec som sa rozhodol prísť po debate s pánom Lukáčikom a keďže už aj pracujem, hľadal som klub, kde budem vedieť spojiť prácu s futbalom.“

Filip Serečin.
Filip Serečin. (Autor: archív FS)

S postavením klubu aj s hrou v jesennej časti je kanonier Medzilaboriec spokojný:

„Jesennú časť by som zhodnotil ako úspešnú. Sme na šiestom mieste a myslím si, že to odzrkadľuje naše aktuálne možnosti. Samozrejme, niektoré zápasy sme mohli zvládnuť lepšie, ale asi sme tam, kde máme byť.“

Medzilaborčania chcú dobré postavenie v tabuľke aj kvalitnú hru potvrdiť aj v jarnej časti.

Filip Serečin k tomu dodáva: „V jarnej časti pôjdeme od zápasu k zápasu a budeme sa snažiť pozbierať čo najviac bodov, aby sme v tabuľke skončili čo najvyššie. Dúfam, že sa nám budú vyhýbať zranenia a budeme všetci zdraví.“

MŠK Spartak Medzilaborce má za sebou vydarenú jesennú časť a pred sebou zaujímavú jar, v ktorej bude cieľom potvrdiť svoje kvalitné výkony, udržať konkurencieschopnosť a tešiť fanúšikov stabilným a atraktívnym futbalom.

Tabuľka Majstrovstvá regiónu – IV. liga Východ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Partizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠK
13
10
2
1
28:6
32
R
V
V
V
V
2
FK ČaňaFK ČaňaFK Čaňa
13
9
1
3
40:19
28
V
V
V
V
P
3
FK Slovan KendiceFK Slovan KendiceFK Slovan Kendice
13
8
3
2
36:20
27
V
P
V
R
V
4
FK GerlachovFK GerlachovFK Gerlachov
13
8
1
4
31:10
25
V
V
P
P
V
5
ŠK ZáhradnéŠK ZáhradnéŠK Záhradné
13
6
3
4
22:18
21
V
V
P
P
V
6
MŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK Medzilaborce
13
6
2
5
27:26
20
V
P
R
P
V
7
Futbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -Sobranecko
13
6
2
5
14:20
20
V
V
R
R
P
8
PWG Sokol ĽuboticePWG Sokol ĽuboticePWG Sokol Ľubotice
13
5
4
4
20:15
19
P
V
P
V
V
9
OŠK RudňanyOŠK RudňanyOŠK Rudňany
13
4
6
3
15:14
18
R
P
R
P
R
10
FK KechnecFK KechnecFK Kechnec
13
3
7
3
18:22
16
V
P
R
R
R
11
MFK Veľký ŠarišMFK Veľký ŠarišMFK Veľký Šariš
13
3
1
9
18:30
10
P
P
P
V
P
12
MFK RožňavaMFK RožňavaMFK Rožňava
13
2
3
8
11:30
9
P
P
R
P
R
13
FK Geča 73FK Geča 73FK Geča 73
13
2
2
9
9:24
8
P
P
R
V
P
14
OŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad Uhom
13
0
1
12
8:43
1
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Filip Serečin.
    Filip Serečin.
    Žofčák strieľa góly v nižšej súťaži. Úspešná jesenná časť, hovorí jeho kolega z útoku
    Peter Cingel|dnes 10:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Žofčák strieľa góly v nižšej súťaži. Úspešná jesenná časť, hovorí jeho kolega z útoku