Nová posila v drese Spartaka Trnava. Z Trenčína prichádza srbský stredopoliar

"Každý na Slovensku vie, aký veľký je to klub. Každý hráč by bol rád, keby tu mohol hrať, na takomto štadióne a pred takýmito fanúšikmi.

Bol som už vlani na finálovom zápase v Bratislave a viem aj to, že klub oslavuje v tomto roku svoju storočnicu.

To samo o sebe je veľké plus a ukazuje to, že Spartak je už sto rokov na vysokej úrovni a som veľmi šťastný, že tu môžem byť," povedal Bainovič po podpise zmluvy so Spartakom.

V tíme sa stretne aj so svojím spoluhráčom Philipom Azangom, ktorý sa dohodol s Trnavou počas zimnej prestávky.