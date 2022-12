Dostanú kluby a hráči trest za Superligu? FIFA a UEFA ich vraj budú môcť blokovať

Znamená to, že kluby by sa mohli slobodne odtrhnúť a vstúpiť do neschválenej Superligy, ale nemohli by súťažiť v domácich ligách.

Stanovisko má odporúčací charakter, avšak pred budúcoročným rozhodnutím súdu sa zdá, že verdikt pochová všetky nádeje na vznik Superligy.

"Je to veľké víťazstvo pre FIFU a UEFU a veľká prehra Superligy a tímov, ktoré sú s ňou spájané," povedal aj podľa idnes.cz odborník na športové právo Jan Exner, podľa ktorého vo väčšine prípadov sa senát prikloní k odporúčaniu:

"Deje sa tak v približne 65% prípadov, v 25% prípadov s ním súhlasí, ale nájde si iné odôvodnenie. Iba v desiatich percentách rozhodne súd opačne." Rozsudok sa očakáva na jar budúceho roka.