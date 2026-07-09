Zákaz nič nedosiahol, tvrdil Infantino. FIFA je pripravená diskutovať o návrate Ruska

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) je podľa britského vysielateľa Sky News pripravená diskutovať o možnom návrate ruských tímov do svetového futbalu.
Krok je reakciou na rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) predbežne zrušiť suspendáciu Ruského olympijského výboru (ROC).
Žiadne ruské a bieloruské tímy nehrali v medzinárodných súťažiach odvtedy, čo im FIFA a Európska futbalová únia (UEFA) zakázali účasť po vojenskej invázii na Ukrajinu v roku 2022.
Rusko vylúčili z kvalifikácie na MS mužov v rokoch 2022 a 2026, ako aj na svetový šampionát žien v roku 2023.
MOV ponecháva rozhodnutie o opätovnom prijatí ruských reprezentantov na jednotlivých športových zväzoch.
Po krokoch MOV, ktorý ukončil svoje odporúčania športovým federáciám týkajúce sa prísneho preverovacieho procesu pre ruských športovcov, sa FIFA prikláňa k formálnej diskusii.
„Boli sme informovaní o rozhodnutí MOV. Situáciu budeme analyzovať a v koordinácii so zainteresovanými stranami rozhodneme o ďalších krokoch,“ povedal zástupca FIFA pre portál Sky News.
Sankcie zaviedol riadiaci orgán po tom, čo tímy odmietali hrať proti ruským súperom. Prezident FIFA Gianni Infantino však už vo februári uviedol, že treba zvážiť ich opätovné zaradenie, pretože zákaz „nič nedosiahol a vyvolal len väčšiu frustráciu a nenávisť.“
Ruskí reprezentanti a reprezentantky absolvujú od začiatku zákazu zápasy mimo rámca veľkých turnajov. Vo svetovom rebríčku FIFA patrí mužskému výberu 35. miesto a ženská reprezentácia je na 27. priečke.
FIFA minulý mesiac oznámila, že povolí všetkým členským zväzom, vrátane Ruska, zúčastniť sa na novom turnaji MS pre hráčov do 15 rokov. Šampionát sa uskutoční v októbri v Azerbajdžane.