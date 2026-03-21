Zvýšenie počtu ženských tréneriek. Federácia prijala nové nariadenie

Rada Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) prijala nariadenie, na základe ktorého musia byť ženy zastúpené na lavičkách tímov v ženských súťažiach pod hlavičkou FIFA.
Nové pravidlo bude mať svoju premiéru na septembrových majstrovstvách sveta žien do 20 rokov v Poľsku.
Cieľom FIFA je zvýšiť počet ženských tréneriek a dopomôcť k rozvoju ženského futbalu. Od tohto roku musí byť v ženských družstvách minimálne jedna žena v pozícii asistentky trénerky, respektíve hlavnej trénerky.
Taktiež rovnaká kvóta platí pre zdravotnícky tím a minimálne dvaja členovia realizačného družstva na lavičke musia byť ženy. Toto pravidlo platí pre všetky reprezentačné a klubové súťaže, tiež pre záverečné turnaje.
„Aktuálne jednoducho netrénuje dostatok žien. Musíme urobiť viac, aby sme urýchlili a nastolili túto zmenu. Snažíme sa vytvoriť jasnejšiu cestu, vytvoriť možnosti a zvýšiť viditeľnosť žien na lavičke.
Tieto nové pravidlá, v kombinácii s cielenými rozvojovými programami, sú dôležitou investíciou do súčasnej a budúcej generácie ženských tréneriek,“ uviedla pre oficiálnu stránku funkcionárka FIFA Jill Ellissová.