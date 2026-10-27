Kráľ, dobyvateľ, meno celého roka. Kanea velebia všetky svetové médiá

Harry Kane.
Fotogaléria (24)
Harry Kane. (Autor: TASR/AP)
TASR|27. okt 2026 o 09:02
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Pozrite si ohlasy svetových médií na víťazstvo Harryho Kanea v ankete Zlatá lopta 2026.

Ohlasy svetových médií na triumf anglického futbalistu Harryho Kanea v ankete Zlatá lopta 2026.

BBC (V. Brit.): „Kane ukončil 25-ročné čakanie Anglicka na Zlatú loptu. Pokiaľ ide o individuálne výkony, v uplynulej sezóne nemal konkurenciu.“

Daily Mail (V. Brit.): „Kane dobyvateľ.“

The Guardian (V. Brit.): „Kane je úplne zaslúženým víťazom najprestížnejšieho individuálneho ocenenia vo futbale.“

The Telegraph (V. Brit.): „Harry Kane získal Zlatú loptu a ukončil 25-ročné čakanie Anglicka.“

Víťaza prezradili predčasne. Potom ďalšieho a ešte jedného. Zlatá lopta zažila chaos
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The Mirror (V. Brit.): „Víťazstvo Harryho Kanea v ankete Zlatá lopta obracia doterajší trend a dokonale sa hodí k skromnej superhviezde.“

The Sun (V. Brit.): „Harry Kane pravdepodobne sníval o tomto okamihu už odvtedy, ako prvýkrát kopol do futbalovej lopty. Bývalý útočník Tottenhamu, ktorý teraz pôsobí v Bayerne Mníchov, vyvoláva rozruch aj vo veku 33 rokov.“

L'Équipe (Fr.): „Kráľ Harry! Útočník Bayernu Mníchov má za sebou vynikajúcu sezónu a na jej konci priviedol anglickú reprezentáciu k tretiemu miestu na majstrovstvách sveta.“

Le Parisien (Fr.): „Korunovácia odhodlaného kanoniera a hráča, ktorý prešiel premenou. Dlho ho podceňovali a jeho kvality zužovali na schopnosti strelca gólov, na úlohu klasického útočníka bez osobitého šarmu. Vo veku 33 rokov sa však dostal až na samotný futbalový vrchol.“

Le Monde (Fr.): „Uplynulo 25 rokov odvtedy, čo Anglicko, krajina prvého držiteľa Zlatej lopty Stanleyho Matthewsa z roku 1956, malo naposledy laureáta tohto prestížneho ocenenia. Harry Kane v pondelok ukončil dlhé čakanie a nadviazal na Michaela Owena, ktorý sa medzi víťazov zapísal v roku 2001.“

Fotogaléria z galavečera Zlatá lopta 2026
Alexia Putellasová a Harry Kane získali ocenenie Zlatá lopta
Harry Kane získal ocenenie Zlatá lopta
Harry Kane získal ocenenie Zlatá lopta
Lamine Yamal počas galavečera ocenení Zlatá lopta FIFA za rok 2026
24 fotografií
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La Gazzetta dello Sport (Tal.): „Kane a Zlatá lopta – rok korunovácie obyčajnej hviezdy. Je to vynikajúci strelec a na rozdiel od iných zostáva prirodzený vo svete plnom superhviezd s obrovským talentom, ale aj veľkým egom. Ak existoval správny okamih, aby Kane získal Zlatú loptu, bol to práve tento.“

AS (Šp.): „Ani Lamine, ani Mbappe - Kane! Kedysi sa hovorilo, že je prekliaty a nikdy nezíska žiadnu trofej. Napriek tomu to dokázal. Už nie je prekliaty.“

Marca (Šp.): „Harry Kane získal Zlatú loptu po najnapínavejšom súboji v histórii. Harry Kane - to je meno dňa aj celého roka.“

iDNES.cz (ČR): „Futbalový kráľ Harry. Kane získal Zlatú loptu ako prvý Angličan po dvadsiatich piatich rokoch.“

iROZHLAS.cz (ČR): „Najlepším futbalistom sveta je Kane. Anglický útočník ovládol anketu Zlatá lopta prvýkrát v kariére.“

Reprezentácie

Harry Kane.
Harry Kane.
Kráľ, dobyvateľ, meno celého roka. Kanea velebia všetky svetové médiá
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