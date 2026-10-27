Po kauze s falošným potvrdením späť v reprezentácii. Opäť povedie Švajčiarsko ako kapitán

Granit Xhaka (v strede)
Granit Xhaka (v strede) (Autor: TASR/AP)
ČTK|27. okt 2026 o 18:30
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Obaja hráči budú k dispozícii pre prípadnú nomináciu na novembrové zápasy Ligy národov.

Stredopoliar Granit Xhaka a útočník Breel Embolo sa po afére s falošným potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 môžu vrátiť do švajčiarskej futbalovej reprezentácie.

Zástupcovia tamojšieho zväzu v utorok oznámili, že obaja hráči budú k dispozícii pre prípadnú nomináciu na novembrové zápasy Ligy národov. Xhaka navyše opäť dostane kapitánsku pásku. 

„Som rád, že na novembrové zápasy môžem opäť vyberať hráčov bez obmedzení,“ povedal tréner švajčiarskej reprezentácie Murat Yakin.

Zväz sa rozhodol oboch hráčov opätovne zaradiť do tímu po tom, čo úrady ukončili vyšetrovanie ich prípadov. 

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Xhaka priznal, že počas pandémie koronavírusu používal falošné potvrdenie o očkovaní, a za svoje pochybenie sa ospravedlnil.

V súvislosti s touto kauzou sa v septembri dočasne vzdal účasti v reprezentácii a vynechal úvodné štyri zápasy Ligy národov.

Začiatkom októbra oznámil, že súd mu za podvod uložil pokutu vo výške 150 000 švajčiarskych frankov s dvojročnou podmienkou. 

Z rovnakého dôvodu vypadol z nominácie na predĺžený reprezentačný termín aj Embolo. Podľa médií dostal rovnaký trest. 

Švajčiarsko čakajú v novembri záverečné zápasy proti Slovinsku a Škótsku. Aj bez Xhaku a Embola tím vyhral úvodné štyri stretnutia, so ziskom 12 bodov vedie tabuľku skupiny B1 a je blízko k postupu do elitnej skupiny.

Liga národov

    Granit Xhaka (v strede)
    Granit Xhaka (v strede)
    Po kauze s falošným potvrdením späť v reprezentácii. Opäť povedie Švajčiarsko ako kapitán
    dnes 18:30
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