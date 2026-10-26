Chorý sa musí upokojiť. V českej reprezentácii určite nebude, hovorí Nedvěd

Tomáš Chorý
Tomáš Chorý (Autor: SITA/AP)
ČTK|26. okt 2026 o 18:15
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Či bude Chorý v národnom tíme už pre Česko nie je otázka.

Český futbalista Tomáš Chorý, ktorého v minulom týždni vyradila z kádra Slavia, sa neobjaví ani v národnom tíme.

V ďalšej nominácii určite nebude, povedal generálny manažér reprezentácií Pavel Nedvěd v rozhovore s iDNES.cz.

Útočník, ktorý bol za posledných 14 mesiacov štyrikrát vylúčený, sa podľa neho musí upokojiť a nájsť si svoju cestu.

Reprezentáciu čaká v novembri záver Ligy národov. Stretne sa doma so Španielskom a vonku s Chorvátskom. "V tejto chvíli nie je otázka, či Tomáš bude v národnom tíme, lebo určite nebude. To je isté, "uviedol Nedvěd.

Chorý dostal červenú kartu po tom, čo ukázal rozhodcovi Jánovi Všetečkovi prostredník v stretnutí s Hradcom Králové. Disciplinárna komisia potrestala útočníka po štvrtom excese počas dvoch posledných sezón zákazom štartu na šesť zápasov. Slavia ešte predtým Chorého vyradila z kádra a v zime mu umožní prestup.

"S Tomášom som hovoril nespočetne krát a nielen ja po všetkých jeho problémoch. So Zdeňkom Grygerom (prvým podpredsedom asociácie) sme to prerokovali, bránili sme ho, pretože si myslíme, že veľakrát do toho padne v emóciách. Ale teraz už je to ťažké," povedal Nedvěd.

V drese reprezentácie bol Chorý na Eure 2024 proti Turecku prvýkrát v kariére vylúčený, ďalšie červené karty dostal v domácej súťaži.

"Bude sa musieť upokojiť a nájsť si svoju cestu. Neviem, či tá cesta bude v Čechách alebo niekde inde, ale nebude to mať určite jednoduché. Musí sa naozaj upokojiť a zamyslieť sa, kam ďalej, pretože to nie je starý hráč a môže niekomu priniesť dobré výsledky," uviedol manažér. "Ale momentálne mu pozvánka do reprezentácie nepriletí," uistil Nedvěd.

Napriek trom vylúčeniam v minulej sezóne nechýbal Chorý v kádri Miroslava Koubka na letných majstrovstvách sveta.

Kráľ strelcov uplynulého ligového ročníka sa objavil tiež v prvej nominácii nového trénera reprezentácie Santiho Deniu, ale kvôli zraneniu z národného tímu vypadol.

Tabuľky 3. skupiny A-divízie

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Tomáš Chorý
Chorý sa musí upokojiť. V českej reprezentácii určite nebude, hovorí Nedvěd
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