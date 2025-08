ONLINE: Feyenoord Rotterdam - Fenerbahce Istanbul dnes Liga majstrov LIVE (3. predkolo)

Pro nizozemský celek se dnes jedná o ostrý vstup do nové sezóny, Eredivisie totiž začíná až po tomto duelu. Feyenoord se tak na předkolo LM mohl nachystat jen v sérii přípravných zápasů, v nich to ale nebylo kdovíjaké. Zdolal pouze Cambuur 4:1 a v naposledy i Wolfsburg 4:0, zaznamenal však hned tři porážky a to proti Gentu, Nice a Lieferingu.Do týmu před sezónou přišliz Twente az Porta, oba za 10 milionů Eur,z Gentu za 8 milionů Eur,za 6,8 milionů Eur z Groningenu, neboza 6 milionů Eur z Benfiky Lisabon. Změny ale byly i opačným směrem a pokladník si určitě zamnul ruce, neboť jen za odchody Igora Paixaa, Dávida Hancka, či Antoniho Milamba zinkasoval 80 milionů Eur!