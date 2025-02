Hancka čaká v Lige majstrov pikantný zápas. AC je jednoznačný favorit, hovorí

Okrem toho sme dokázali vyhrať v Girone a na Benfice. To, že môžeme hrať teraz play off, je pre nás veľký úspech. Verím, že doma zopakujeme výkon z duelu s Bayernom a že nás ľudia poženú za dobrým výsledkom," uviedol Hancko.

"Po ťažkom týždni, keď sme prehrali v Lige majstrov proti Lille a potom na Ajaxe, plus sme vypadli z pohára, to bolo dôležité víťazstvo. Predvedená hra nebola taká, ako sme si predstavovali, ale zvládli sme to. Dúfam, že sme naskočili na víťaznú vlnu a zabojujeme o tretie miesto v Eredivisie, ktoré je náš cieľ," povedal pre TASR Hancko.

Na margo kvality talianskeho protivníka dodal: "AC má silu najmä čo sa týka ofenzívy, ktorú ešte v zime vystužil náš bývalý spoluhráč Santiago Gimenez. Aj z tohto pohľadu to bude pikantný zápas.

AC je jednoznačný favorit, ale my sa budeme snažiť urobiť maximum, aby sme doma odohrali čo najlepší zápas a vytvorili si dobrú východiskovú pozíciu pred odvetou," poznamenal v rozhovore pre TASR slovenský obranca.

V marci nastúpi aj v reprezentácii

Medzi duelmi v LM odohrá Feyenoord v sobotu ligový zápas v Brede, ktorej dres si v rámci hosťovania z rotterdamského klubu oblieka Hanckov krajan Leo Sauer.

"Zápasy v Brede nikdy nie sú jednoduché, ale my musíme v lige získavať body, ak chceme bojovať o tretie miesto. Lea samozrejme sledujem. Som rád, že pravidelne hráva a darí sa mu či už gólovo alebo asistenciami. Držím mu palce. Na to, že to je jeho prvá sezóna, v ktorej pravidelne nastupuje medzi mužmi, mu to ide veľmi dobre," dodal Hancko.

Bývalý hráč Žiliny, Sparty Praha a talianskej Fiorentiny sa už v predstihu teší na marcový zraz, v rámci ktorého odohrá slovenská futbalová reprezentácia dva zápasy play off Ligy národov o postup do B-divízie proti Slovinsku.

"Reprezentovať je vždy radosť. V uplynulých rokoch sa nám podarilo dosiahnuť dobré výsledky, ktoré nám ukázali, že sme na správnej ceste. Som presvedčený, že proti Slovinsku máme šancu a verím, že odohráme dva výborné zápasy.

Postúpiť do B-divízie by bola fantázia. Na zraz sa samozrejme teším. O to viac, že sa stretneme s chalanmi prvýkrát od novembra, čo je ozaj dlhý čas. Dúfam, že fanúšikovia vytvoria dobrú kulisu a my sa im odvďačíme kvalitnými výkonmi."