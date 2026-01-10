Škriniar získal v Turecku prvú trofej. Fenerbahce v superpohári porazilo rivala

Milan Škriniar
Milan Škriniar (Autor: TASR/AP)
TASR|10. jan 2026 o 19:03
ShareTweet0

Fenerbahce ovládlo superpohár desiatykrát v histórii.

Futbalisti Fenerbahce Istanbul sa desiatykrát v histórii tešili zo zisku Tureckého superpohára.

V zostave so slovenským kapitánom Milanom Škriniarom zdolali v sobotnom finále mestského rivala Galatasaray 2:0.

Skóre otvoril po necelej polhodine hry francúzsky stredopoliar Matteo Guendouzi, ktorý iba v piatok skompletizoval prestup z Lazia Rím.

Poistku pridal krátko po zmene strán holandský obranca Jayden Oosterwolde. Fenerbahce získalo domáci superpohár prvýkrát od roku 2014, Galatasaray je v historickej tabuľke na čele so 17 trofejami.

Fenerbahce, ktoré v semifinále vyradilo Samsunspor s Ľubomírom Šatkom po výsledku 2:0, sa usiluje aj o zisk prvého titulu v tureckej lige od roku 2014.

V prebiehajúcej sezóne neprehralo v 17 ligových kolách ani raz, s bilanciou 11-6-0 však za lídrom Galatasarayom zaostáva o tri body.

Ďalšie súťaže

Milan Škriniar
Milan Škriniar
Škriniar získal v Turecku prvú trofej. Fenerbahce v superpohári porazilo rivala
dnes 19:03
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Škriniar získal v Turecku prvú trofej. Fenerbahce v superpohári porazilo rivala