Cieľ je záchrana. V Zlatých Moravciach nastal značný pohyb v kádri

Počas prvých dní však chýbala staronová posila Patrik Lukáč. Ten sa do tímu Michala Hippa pripojil až v pondelok. Najnovší člen tímu Karol Mészáros sa hlásil realizačnému tímu už vo štvrtok.

Na pondelkovej tréningovej jednotke bolo hlavnému trénerovi k dispozícii 18 hráčov do poľa a traja brankári.

"Tím sa určite rozrastie. Nemôžeme si dovoliť spraviť žiadne transferové chyby. Potrebujeme do našich podmienok získať kvalitných hráčov, ktorí majú aj charakter. Pracujeme na tom, aj keď to nie je jednoduché, no sme trpezliví.

Potrebujeme posilniť v podstate všade. Jedine brankársky post máme uzavretý," povedal pre klubový web generálny manažér Marek Ondrejka.