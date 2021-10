Spartak odsúdil incidenty z derby. Pohár tolerancie pretiekol, píše v stanovisku

"Včerajší zápas medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava sa po desiatich minútach zvrhol na súboj oboch fanúšikovských sektorov a hoci polícia situáciu upokojila vyprázdnením sektora hostí, zápas ďalej nepokračoval. Všetci prítomní boli zhrození z toho, čo videli namiesto futbalového zápasu dvoch tradičných rivalov.

Ostro odsudzujeme tieto nechutnosti, ktorých sa podľa našich informácií dopustili nielen fanúšikovia oboch zúčastnených mužstiev, ale aj ďalší chuligáni z Poľska a Česka. V súčasnosti prebieha vyšetrovanie, my sme a budeme maximálne súčinní, aby sme polícii pomohli vypátrať hlavných vinníkov, bez ohľadu na to, z ktorého sú tábora. Takýto primitivizmus nepatrí na štadión ani do slušnej spoločnosti.

Apelujeme preto aj na to, aby sa vytvorili pre organizátorov také legislatívne podmienky, ktoré by dovolili účinne sa proti podobným živlom brániť. Bloková pokuta im v tom rozhodne nezabráni. Je isté, že oba zúčastnené kluby tresty neminú. Našou zodpovednosťou je, že sa na tribúny dostala pyrotechnika a na hraciu plochu vnikli diváci.

V rámci možností sme sa však snažili urobiť maximum. Bohužiaľ, nestačilo to. Zabrániť tomu, aby sa dostala pyrotechnika na štadión, je náročná úloha a očakávať, že usporiadatelia bez pomoci ťažkoodencov zastavia stohlavový dav rozvášnených vandalov na tribúne, je nemysliteľné.

Rovnako potrestaná je aj drvivá väčšina fanúšikov, ktorí prišli kvôli futbalu a nakoniec museli byť svedkom niečoho, čo s futbalom nemalo nič spoločné. Tresty a exemplárne, by však v prvom rade mali dostať hlavní vinníci, ktorí pyrotechnikou ohrozovali zdravie všetkých naokolo, prípadne vnikli na hraciu plochu.

Včerajškom definitívne pretiekol pohár akejkoľvek našej tolerancie. Snažíme sa, aby sa na štadión vrátili rodiny s deťmi, ale musia sa tam cítiť nielen komfortne, ale najmä bezpečne. Nastal čas raz a navždy, aby sme my kluby spolu s kompetentnými orgánmi vyriešili tento niekoľkoročný problém nášho futbalu, nech sa už nič podobné neopakuje."