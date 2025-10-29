Trnava sa postavila proti rozhodnutiu SFZ. Žiada jeho prehodnotenie

TRNAVA. Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) potrestala spíkra trnavských ultras Šimona Fuzáka zákazom vstupu na domáce zápasy FC Spartak Trnava do konca marca 2026.
Dôvodom sú vulgárne nadávky adresované trénerovi Slovana Bratislava Vladimírovi Weissovi počas televízneho rozhovoru po nedávnom derby.
Trnavský klub však s rozhodnutím disciplinárneho orgánu nesúhlasí a žiada jeho prehodnotenie.
Podľa stanoviska Spartaka nemá SFZ právomoc ukladať klubu povinnosť brániť konkrétnej osobe v návšteve zápasov.
Klub žiada písomné odôvodnenie a odklad účinku
Trnava informovala, že požiadala o písomné vyhotovenie rozhodnutia disciplinárnej komisie a zároveň o priznanie odkladného účinku voči prípadnému odvolaniu. Klub tvrdí, že pri rozhodovaní došlo k nesprávnej aplikácii Disciplinárneho poriadku SFZ.
„Uložené ochranné opatrenie nemá podľa nášho názoru oporu ani v Disciplinárnom poriadku SFZ, ani vo všeobecne záväzných právnych predpisoch,“ uvádza sa vo vyhlásení Spartaka.
Trnavský klub zároveň argumentuje, že podľa platnej legislatívy nemá oprávnenie zakázať vstup na štadión konkrétnej fyzickej osobe, pokiaľ nespĺňa podmienky stanovené zákonom o organizovaní verejných športových podujatí.
„Zamedzenie vstupu takejto osoby, ktorá disponuje platnou vstupenkou, len na základe uvedeného ochranného opatrenia by predstavovalo neoprávnený zásah do práv a právom chránených záujmov tejto fyzickej osoby,“ dodáva klub.
SFZ zatiaľ na vyjadrenia trnavského klubu nereagoval.
Stanovisko FC Spartak Trnava
FC Spartak Trnava požiadal o písomné vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu v súlade s disciplinárnym poriadkom SFZ a o priznanie odkladného účinku, k prípadnému odvolaniu.
Domnievame sa, že pri ukladaní ochranného opatrenia voči klubu rozhodnutím sp. zn. U612 zo dňa 24.10.2025 nastala nesprávna aplikácia Disciplinárneho poriadku SFZ. Uložené ochranné opatrenie nemá podľa nášho názoru oporu ani v Disciplinárnom poriadku SFZ a ani vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.
Klub FC Spartak Trnava na základe platnej legislatívy nemá oprávnenie na zamedzenie vstupu na štadión konkrétnej fyzickej osobe, pokiaľ táto osoba nespĺňa podmienky pre zamedzenie vstupu ustanovené v zákone č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a voči ktorej nebolo vydané právoplatné rozhodnutie o zamedzení vstupu na verejné športové podujatie.
Nestotožňujeme sa so správaním, ktoré presahuje rámec fair-play a slušnej komunikácie, ale zamedzenie vstupu takejto osoby, ktorá disponuje platnou vstupenkou, len na základe uvedeného ochranného opatrenia by predstavovalo neoprávnený zásah do práv a právom chránených záujmov tejto fyzickej osoby.