Schalke potvrdilo smutnú správu. Na štadióne našli telo bez známok života

Známy futbalový štadión Veltins-Arena, ktorý patrí klubu FC Schalke 04 Gelsenkirchen, priniesol nečakaný a smutný objav. Na toaletách sa našlo telo 65-ročného muža bez známok života.
Podľa denníka Bild sa fanúšik údajne zatúlal počas prehliadky so sprievodcom a pravdepodobne utrpel smrteľnú zástavu srdca.
Jeho telo personál objavil až nasledujúci deň. Polícia v tejto chvíli vylúčila akúkoľvek cudzie zavinenie.
Tím z Gelsenkirchenu vydal vyhlásenie: "Schalke 04 reagovalo s veľkým zármutkom na správu o nájdení zosnulej osoby vo Veltins-Arene. Klub vyjadruje úprimnú sústrasť rodine zosnulého a úplne spolupracuje pri vyšetrovaní príslušných orgánov."