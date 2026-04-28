Schalke potvrdilo smutnú správu. Na štadióne našli telo bez známok života

Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
SITA|28. apr 2026 o 12:04
ShareTweet0

Známy futbalový štadión Veltins-Arena, ktorý patrí klubu FC Schalke 04 Gelsenkirchen, priniesol nečakaný a smutný objav. Na toaletách sa našlo telo 65-ročného muža bez známok života.

Podľa denníka Bild sa fanúšik údajne zatúlal počas prehliadky so sprievodcom a pravdepodobne utrpel smrteľnú zástavu srdca.

Jeho telo personál objavil až nasledujúci deň. Polícia v tejto chvíli vylúčila akúkoľvek cudzie zavinenie.

Tím z Gelsenkirchenu vydal vyhlásenie: "Schalke 04 reagovalo s veľkým zármutkom na správu o nájdení zosnulej osoby vo Veltins-Arene. Klub vyjadruje úprimnú sústrasť rodine zosnulého a úplne spolupracuje pri vyšetrovaní príslušných orgánov."

Nemecko

Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Nemecko»Schalke potvrdilo smutnú správu. Na štadióne našli telo bez známok života