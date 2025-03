Barseghyanovi košické hamburgery chutili. Weiss: Bez Takáča by som v Slovane možno už nebol ani ja

KOŠICE. "Boli sme jasne lepším mužstvom," povzdychol si tréner Košičanov Roman Skuhravý po druhej tesnej prehre so Slovanom v priebehu niekoľkých dní. Košičania odhodlaní vrátiť Slovanu ligovú prehru odohrali ďalší výborný zápas a prehra 0:1 pred vynikajúcou sedemtisícovou kulisou ich poriadne bolela.

Celých deväťdesiat minút v bláznivom počasí s viacerými lejakmi aj drobnými krúpami dobýjali bránku Dominika Takáča. Po vylúčení Danyla Ihnatenka súpera na vyše polhodinu takmer úplne zamkli na jeho polovici, ale ich strelecké pokusy buď lietali tesne mimo bránky alebo končili na brankárovi hostí.

„Dnes by sme ten gól asi nedali nikdy,“ povzdychol si po zápase Michal Faško. „Šance tam boli, aj nedotiahnuté pološance, ktoré sme možno niekedy riešili zbrklo. Najmä po tom vylúčení chcel každý možno zbytočne hrať finálnu prihrávku. Možno sme mali byť trpezlivejší a ešte si to obtočiť, lebo Slovanu takisto dochádzali sily. Škoda toho výsledku. Je to kruté vypadnutie, lebo dovolím si pri všetkej skromnosti povedať, že sme boli po celý zápas lepším tímom.“

Krutá prehra, ktorá bolí Slovanu napokon na prekonanie ďalšej prekážky v ceste za vytúženým double stačilo podľa Faška mať na ihrisku Tigrana Barseghyana. „Bohužiaľ, Slovan má Barseghyana. Nepostrážili sme si tam dva či tri brejky a z jedného rozhodol. Ani neviem, čo presne sa tam stalo. Musíme si to pozrieť. Ostali tam tuším na polovici sami Tolič s Barseghyanom a to je kvalita sama o sebe. Sú to hráči, ktorí to vedia vyriešiť a vyriešili to dokonale,“ povedal Faško o rozhodujúcej situácii zápasu, keď Barseghyan sedem minút pred polčasom utiekol Košičanom z vlastnej polovice ihriska a strelil jediný gól zápasu. VIDEO: Víťazný gól Slovana

O krutej prehre, ktorá bolí, hovoril aj kapitán Ján Krivák: „Hrali sme fakt dobre. Ani v prvom, ani v druhom polčase sme ich takmer do ničoho nepustili, hoci to v tom druhom ovplyvnila červená karta. Až na jednu taktickú chybu, ktorá by sa nemala stávať.

Hralo sa nám výborne pred perfektnou kulisou. Dnes to malo všetko, aj počasie s lejakom a krúpami. Mrzí nás, že sme to pre divákov nakoniec neubojovali a nepotešili ich aspoň vyrovnaním v závere. Išlo by sa do penált a to by bolo by to veľmi zaujímavé.“ Faško: Budeme ešte lepší Trénerom Romanom Skuhravým pri pozápasovom hodnotení viditeľne lomcovali emócie. „Dnes sme videli iný zápas, ako v nedeľu. Fantastický prvý polčas od mojich hráčov, ktorý sme prehrali ani neviem ako. V druhom polčase tam z našej strany bolo viac snahy, ako pokoja a umu. Dnes sa nemáme za čo hanbiť. Vážim si to, akým spôsobom sme ten zápas pojali a teší ma, že sme donútili Slovan využiť všetky možné zbrane k tomu, aby ubránil výsledok. Neodpustím si to, ale dnes sme boli jasne lepším mužstvom,“ uviedol. VIDEO: Roman Skuhravý hodnotí zápas

Pre Košičanov sa pohárová púť skončila. Môžu sa sústrediť na zápasy v lige a najmä na to, aby potvrdili výkony z doterajších jarných zápasov a užívali si zvýšený záujem fanúšikov.

„Dnes boli znova perfektní, klobúk dole. Hoci pršalo, prišli, ale myslím si, že sme ich prilákali aj my svojimi výkonmi. Verím, že sú na nás hrdí, hoci rovnako ako my, aj oni určite chceli postup. Teraz sa opäť sústredíme na ligu, na ďalší zápas, v ktorom budeme ešte lepší,“ tvrdí ťahúň košickej ofenzívy Faško. Košice sú už skoro ako Trnava „Dnes to bol extrémne náročný zápas, Košičania hrali výborne. My sme nevstúpili do zápasu dobre, celý prvý polčas sme toho veľa kazili. Našťastie nám vyšiel jeden brejk a potom sme ten stav už nejako zvládli, hoci sily, najmä po vylúčení, ubúdali rýchlejšie,“ povedal o zápase Lukáš Pauschek, ktorý bol jedným zo šestice nových hráčov, ktorých poslal do zápasu tréner Vladimír Weiss st. v porovnaní so zostavou z ligového zápasu.

Tréner Weiss bol po zápase spokojný len s výsledkom a postupom: „Ďalší výborný zápas v Košiciach. Dvakrát za sebou sme ich porazili, čo sa podľa mňa podarí málokomu. Z pohľadu zostavy, ktorá vyplynula z absencií a zranení hráčov, som spokojný s výsledkom, ale nie s hrou, hlavne v prvom polčase. Niektorí hráči musia pridať. Nemôžeme žiť z minulosti, to už je všetko história, musíme viac behať bez lopty, potom máme kvalitu.“ VIDEO: Weiss st. hodnotí zápas

Opäť pochválil hru Košíc, ktoré sa podľa neho z pohľadu Slovana začínajú približovať Trnave. „Ak budú takto pokračovať, tak v ďalších rokoch budú hrávať o pohárové priečky. Už teraz boli v posledných dvoch zápasoch pre nás rovnako ťažkým súperom ako je vždy Trnava, najmä čo sa týka bojovnosti a nasadenia,“ dodal Weiss.

Faktor Barseghhyan a Takáč Slovanisti po niekoľko dňovom pobyte na východe odchádzali domov po dvoch víťazstvách v Košiciach v dobrej nálade. V tej bol aj tréner Weiss, ktorý sa rozhovoril na pozápasovej tlačovej konferencii po otázke smerujúcej na ďalší výborný výkon Barseghyana. „Tigran je Tigran. Máme spolu osobitný vzťah. Podobne ako s Markom Toličom či Vladkom. Má svoj charakter, ale sme len ľudia a tak, ako máme fantastické črty, máme aj horšie. Keby viac trénoval, možno keby mal lepší pohyb v niektorých fázach zápasu, tak už nie je v Slovane, ale hrá v Španielsku alebo Anglicku, lebo kvalitu na to má a je najlepším hráčom v lige. Je pre nás nenahraditeľný, lebo sa nemýli v šanciach a je dušou mužstva.