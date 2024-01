Košice chystajú ďalší projekt, chcú vybudovať modernú futbalovú akadémiu

BRATISLAVA. Nováčik najvyššej slovenskej futbalovej súťaže tím FC Košice hráva svoje domáce stretnutia v novej Košickej futbalovej aréne a aktuálne sa v "metropole východu" chystá aj ďalší projekt so skratkou KFA.

Ide o investíciu do Košickej futbalovej akadémie. Plán je postaviť šesť ihrísk s prírodným aj umelým povrchom plus trojposchodovú budovu so zázemím pre mládežníkov klubu FC Košice.

Súčasťou toho budú šatne, jedáleň s vlastnou kuchyňou a medicínske priestory. Moderné tréningové centrum bude po dokončení spĺňať všetky kritéria najvyššej kvality.