Presťahuje Komárno domáce zápasy do Košíc? Hráči by to chceli

KOŠICE. Predsezónne vyhlásenia Košičanov o tom, že chcú ešte vylepšiť minuloročné postavenie v hornej polovici tabuľky začínajú dostávať poriadne trhliny.
Nezvládli ďalší domáci zápas S Komárnom, hoci ho mali rozohraný výborne. Po prehre 2:3 už môžu pokojne hovoriť o komárňanskom prekliatí. Veď s týmto súperom naposledy zvíťazili pred piatimi rokmi ešte v druhej lige.
Zápas dvoch mužstiev, ktoré mali na konte len jedno ligové víťazstvo, sa pritom pre Košičanov vyvíjal ideálne.
Úvodný tlak domácich vyústil po necelej štvrťhodine do súboja Zyena Jonesa so stopérom Dominikom Špiriakom, po ktorom ostal košický útočník ležať v šestnástke.
VAR napokon potvrdil faul a pokutový kop s istotou premenil Roman Čerepkai.
Potom paradoxne domáci prestali hrať a Komárno bolo lepším mužstvom a malo aj nejaké šance, ale opäť sa stal presný opak. V nadstavenom čase vyšla domácim azda jediná vydarená akcia a Zyen Jones ich gólom do šatne poslal do dvojgólového vedenia.
„Vstúpili sme do zápasu veľmi dobre, Komárno sme k ničomu nepúšťali. Viedli sme a prišla pasáž, kde som znova videl veľa dlhých prihrávok a nesebavedomia.
Išli sme do vedenia 2:0, ale ešte nie sme vo fáze, aby sme si pri takom stave mysleli, že víťazstvomáme v kapse,“ konštatoval tréner Roman Skuhravý po zápase.
Nadviazal tak na slová trénera hostí Mikuláša Radványiho.
„V prestávke som hráčom povedal, že to musíme ešte zlepšiť a dať kontaktný gól. Lebo 2:0 je zradný výsledok a vždy je to tak. Mužstvo, ktoré vedie, si myslí, že už má tri bodya keď dostane gól, tak sa zľakne a druhé mužstvo sa dostane na koňa.
Tak to bolo aj dnes. Dali sme kontaktný gól, hneď po ňom prišla červená karta. Prestriedali sme, dali sme tam dynamickejších a viac ofenzívnych hráčov. A na koniec sme ten zápas zaslúžene vyhrali,“ hodnotil Radványi.
Ihrisko ako Václavské námestie a zlé bránenie
Zlomovým momentom zápasu sa ukázala situácia v úvode druhého polčasu. Po siedmich minútach Ganbold Ganbayar po rýchlom prechode do útoku znížil prvým výstavným gólom.
Navyše rozhodca Boris Marhefka sa po ponechanej výhode vrátil k faulu v strede ihriska a po druhej žltej karte poslal pod sprchy Mareka Zsigmunda.
„Ten prvý gól Komárna ma ďaleko viac mrzí preto, ako sme to bránili. V návratovej fáze sme nechali úplne otvorené ihrisko ako Václavské námestie, takže zákonite prišiel faul, za ktorý musela prísť karta,“ priznal Skuhravý.
„Paradoxne v desiatich sme mali zápas viac v rukách, ale opäť sme zlyhali pred druhým gólom, nepokryli sme dobre v podčíslení krídlo a zle sme pokryli aj box. Bolo to vo fáze, keď sme predviedli dva úžasné prechody do útoku a chýbal len pokoj na ich lepšie vyriešenie.
Za stavu 2:2 to bolo o tom, či sa niekto presadí. A presadil sa súper strelou, ktorú jednoznačne vyčítam Gallovičovi, kvôli tomu ako sa choval v defenzíve pri dostúpení strieľajúceho hráča. A nebolo to prvýkrát.
A že to takto trafil, to už je umenie toho hráča. My sa nachádzame na ťažšej ceste a niekedy je takáto cesta poučná pre všetkých,“ komentoval ďalší priebeh Skluhravý.
Konečne si mohol vyzliecť dres
Komárno dokázalo presilovku využiť dokonale aj vďaka vydareným striedaniam. Dvanásť minút pre koncom po štvrťhodine na ihrisku vyrovnával zblízka Elvis Mashike. Po rýchlej krídelnej akcii mu prihrával Jakub Palán, ktorý bol na ihrisku len pár sekúnd.
Ešte menej času na gól ako Mashike potreboval Martin Mišovic. Ten prišiel na ihrisko spolu s Palánom a necelé štyri minúty pred koncom vyslal spoza šestnástky nechytateľnú strelu do horného rohu bezmocného domáceho brankára Matúša Kiru a dokonal obrat.
VIDEO: Martin Mišovič hodnotí zápas
„Nečakal som, že dám takýto gól. Keď ma tam tréner posielal, išiel som s tým, že ho chcem dať a konečne si budem môcť vyzliecť dres,“ povedal so širokým úsmevom Mišovic, ktorý sa stal horúcim kandidátom na gól mesiaca.
Úplne opačné pocity prežíval domáci brankár Kira, ktorý si svoj prvý ligový zápas v sezóne určite predstavoval inak.
„Tri góly, dva výstavné. Čo sa dá k tomu povedať. Ťažko sa to hodnotí. My sme za celú sezónu dali možno jeden taký gól, Komárno dnes dva. Musíme si to pozrieť.
Mali sme to dobre rozohrané, mali sme si to v pokoji dohrať a aj keď to boli strely z diaľky, tak určite tam nejaké chyby pred nimi boli.
Neviem, či je to v hlavách, že za stavu dva nula človek zvoľní a hneď ho to potom vytresce. Mne sa to ťažko hodnotí, konečne sa tam človek dostane po dlhej dobe a zoštyroch striel dostane tri góly,“ povzdychol si Kira.
Komárňanské prekliatie a zlá farba dresov
Košický gólman je jediným hráčom súčasného kádra, ktorý si pamätá posledné víťazstvo Košíc nad Komárnom. Aj vtedy bol v bránke a takmer na deň presne päť rokov pred sobotňajším zápasom si so spoluhráčmi užíval päťgólové víťazstvo.
„Vôbec som si to pred zápasom nepripúšťal, aj keď viem, že tie zápasy s nimi sú vyrovnané. Po dnešnom prvom polčase som bol presvedčený o tom, že to dneska zvládneme. Musíme byť na seba kriticky, pri stave 2:0 sme si to mali dohrať do konca.
Keby nám niekto pred zápasom povedal, že bude taký stav po polčase, asi by sme sa mu smiali. My ten výsledok do polčasu máme a takto s ním naložíme,“ poznamenal Kira.
Súhlasil s ním aj Roman Čerepkai. „Mali sme to výborne rozohrané a ani neviem, čím sme si to nechali ujsť. Dnes sme si to prehrali sami. Keď vyhrávate dva nula, či s červenou, či bez nej, musíte takýto zápas vyhrať,“ zdôraznil košický útočník.
VIDEO: Roman Čerepkai hodnotí zápas
Jasno v tom, prečo zápas s Komárnom nevyšiel však mali košickí fanúšikovia, ktorým sa nepáčila sivo-biela kombinácia dresov. Poriadne nahlas to dali najavo počas zápasu a aj po ňom, keď sa dožadovali návratu k tradičným žlto-modrým dresom.
„Nepriniesli nám šťastie, ale v dresoch to nebude. Aj keď fanúšikovia to povedali jasne, že chcú, aby sme doma hrali v žlto-modrých,“ dodal Čerepkai.
Hráči sa tešia na bonus
Komárno víťazstvom natiahlo šnúru neporaziteľnosti s Košicami na osem ligových zápasov, vrátane tých v druhej lige. Do Košíc sa preto vždy teší aj tréner Mikuláš Radványi.
„Tréner hovoril, že to je jeho štadión a že tu máme takú sériu a som rád, že sme ju natiahli. Sľúbil nám aj nejaký finančný bonus a verím, že nám aj odpustí pondelkový tréning,“ prezradil po zápase Mišovic.
Tréner Radványi špeciálnu motiváciu pred zápasom pripustil. „Hráči vedia, o čo hrajú a koľko majú za získané body. A to ostatné necháme do kabíny,“ povedal a prezradil aj zaujímavé prianie hráčov, ktoré zaznelo po zápase v šatni:
„Hráči mi v kabíne povedali, že by sme domáce zápasy mali hrať v Košiciach. Jednoducho tento štadión nám sedí, ja som v Komárne piaty rok a ešte som tu neprehral.“
S Košicami to začína to byť vážne
Košičania zatiaľ dokázali z piatich zápasov získať tri body za víťazstvo nad Ružomberkom.
Majú síce k dobru dve dohrávky, doma s Dunajskou Stredou a vonku v Trnave, ale ak herne a najmä výsledkovo nezapnú, môže byť ich súčasná pozícia na dne tabuľky po boku nováčika z Prešova trvalejším javom.
„Určite sme si predstavovali vstup do sezóny inak. Vyzeralo to veľmi sľubne, aj v tom predkole Konferenčnej ligy. Aj tam sme vyhrávali 2:0 a nakoniec prehrali a dnes sa to stalo opäť.
A neviem, či nás to tak zrazilo, ale možno to bude asi niečo s tým spojené. Neviem, neviem, nie som poverčivý človek, ale tie body nám každý týždeň utekajú,“ myslí si Kira.
V opačnom rozpoložení sú aktuálne hráči Komárna. Sezónu síce odštartovali štyrmi prehrami, ale po dvoch víťazstvách v rade je pre nich pohľad na tabuľku veselší.
„Naštartovali sme sa, máme druhé víťazstvo a musíme už len takto pokračovať,“ verí Mišovic.