Košice naďalej čakajú na prvé body v sezóne, Trenčínu doma opäť nestrelili ani gól

Niké liga - 3. kolo
Košice - Trenčín 0:1 (0:0)
Gól: 50. Khan
Rozhodcovia: Kráľovič – Štrbo, Jánošík
ŽK: Magda - Khan, Bessile.
Košice: Šípoš - Kružliak, Jakúbek, Jakubko - Magda, Zsigmund, Dimun (46. Jones), Madleňák (79. Veselý) - Kovács (46. Čerepkai) - Perišič (46. Kakay), Miljanič (68. Goljan)
Trenčín: Katič - Holúbek, Križan (82. Kranthove), Bessile, Pávek - Yakubu - Hájovský, Khan (87. Fiala) - Kam, Sabljič, Nsumoh (71. Jude)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
KOŠICE. Futbalisti AS Trenčín zvíťazili na ihrisku FC Košice 1:0 v nedeľňajšom zápase 3. kola Niké ligy. Jediný gól duelu strelil v 50. minúte Molik Jesse Khan.
Trenčania zvíťazili aj v druhom zápase na ihrisku súpera v sezóne a na konte majú šesť bodov. Košičania zatiaľ odohrali iba dva zápasy a naďalej sú bez bodu.
Pre tímy to bol štvrtý vzájomný zápas v Niké lige od postupu Košíc do najvyššej súťaže. Naďalej platí, že Trenčania v Košickej futbalovej aréne ešte neinkasovali.
VIDEO: Karlo Miljanič hodnotí zápas Košice - Trenčín
V prvom polčase boli bližšie ku gólu domáci, ktorí sa viackrát dostali do šestnástky, no v závere ofenzívnych akcií im chýbala presnosť.
V 19. minúte hlavičkoval Magda iba do žrde a o tri minúty neskóroval v sľubnej šanci ani Perišič. V závere prvého polčasu mohol skórovať aj Križan, no neprekonal košického brankára.
V úvode druhého polčasu mal dve sľubné príležitosti Miljanič, no neskóroval. Rozhodujúci moment prišiel v 50. minúte, keď sa Khan po krátkom úniku dostal do šance a prestrelil brankára Šípoša.
Po hodine hry mal vyrovnanie na kopačke striedajúci Jones, ale loptu poslal vedľa bránky. Domáci neskórovali ani v závere, keď viackrát „horelo“ pred brankárom Trenčína Katičom.
VIDEO: Jakub Holúbek hodnotí zápas Košice - Trenčín