Košice naďalej čakajú na prvé body v sezóne, Trenčínu doma opäť nestrelili ani gól

Futbalista Košíc Karlo Miljanič pri pokuse o zakončenie v zápase proti AS Trenčín.
Futbalista Košíc Karlo Miljanič pri pokuse o zakončenie v zápase proti AS Trenčín. (Autor: TASR)
TASR|10. aug 2025 o 19:40
O výhre Trenčína v Košiciach rozhodol Khan.

Niké liga - 3. kolo

Košice - Trenčín 0:1 (0:0)

Gól: 50. Khan

Rozhodcovia: Kráľovič – Štrbo, Jánošík

ŽK: Magda - Khan, Bessile.

Košice: Šípoš - Kružliak, Jakúbek, Jakubko - Magda, Zsigmund, Dimun (46. Jones), Madleňák (79. Veselý) - Kovács (46. Čerepkai) - Perišič (46. Kakay), Miljanič (68. Goljan)

Trenčín: Katič - Holúbek, Križan (82. Kranthove), Bessile, Pávek - Yakubu - Hájovský, Khan (87. Fiala) - Kam, Sabljič, Nsumoh (71. Jude)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

KOŠICE. Futbalisti AS Trenčín zvíťazili na ihrisku FC Košice 1:0 v nedeľňajšom zápase 3. kola Niké ligy. Jediný gól duelu strelil v 50. minúte Molik Jesse Khan.

Trenčania zvíťazili aj v druhom zápase na ihrisku súpera v sezóne a na konte majú šesť bodov. Košičania zatiaľ odohrali iba dva zápasy a naďalej sú bez bodu.

Pre tímy to bol štvrtý vzájomný zápas v Niké lige od postupu Košíc do najvyššej súťaže. Naďalej platí, že Trenčania v Košickej futbalovej aréne ešte neinkasovali.

VIDEO: Karlo Miljanič hodnotí zápas Košice - Trenčín

V prvom polčase boli bližšie ku gólu domáci, ktorí sa viackrát dostali do šestnástky, no v závere ofenzívnych akcií im chýbala presnosť.

V 19. minúte hlavičkoval Magda iba do žrde a o tri minúty neskóroval v sľubnej šanci ani Perišič. V závere prvého polčasu mohol skórovať aj Križan, no neprekonal košického brankára.

V úvode druhého polčasu mal dve sľubné príležitosti Miljanič, no neskóroval. Rozhodujúci moment prišiel v 50. minúte, keď sa Khan po krátkom úniku dostal do šance a prestrelil brankára Šípoša.

Po hodine hry mal vyrovnanie na kopačke striedajúci Jones, ale loptu poslal vedľa bránky. Domáci neskórovali ani v závere, keď viackrát „horelo“ pred brankárom Trenčína Katičom.

VIDEO: Jakub Holúbek hodnotí zápas Košice - Trenčín

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
2
1
0
5:2
7
V
V
R
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
2
2
0
0
4:0
6
V
V
3
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
3
2
0
1
3:2
6
V
P
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
1
1
0
6:3
4
V
R
5
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
3
1
1
1
6:6
4
P
V
R
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
3
1
1
1
6:7
4
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
2
0
2
0
2:2
2
R
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
2
0
1
1
2:3
1
P
R
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
2
0
0
2
2:5
0
P
P
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
0
2
1:4
0
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
2
0
0
2
0:5
0
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

