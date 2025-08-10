ONLINE: FC Košice - AS Trenčín dnes, Niké liga LIVE (3. kolo)

Sportnet|10. aug 2025 o 14:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 3. kola Niké ligy: FC Košice - AS Trenčín.

KOŠICE. Futbalisti FC Košice a AS Trenčín dnes hrajú zápas 3. kola Niké ligy.

Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: FC Košice - AS Trenčín dnes (Niké Liga LIVE, 3. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Niké liga  2025/2026
10.08.2025 o 17:00
3. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Peknú nedeľu želám všetkým fanúšikom slovenského futbalu! V 3. kole Niké ligy sa predstavia futbalisti FC KOŠICE proti AS Trenčín. Vzájomné zápasy dopadli v minulej sezóne lepšie pre Trenčanov, ktorí Košičanov zdolali 2:0 a druhý zápas sa skončil bezgólovou remízou.

FC KOŠICE: Košičania sa predstavili aj v kvalifikácii Konferenčnej ligy, kde sa ich cesta už aj skončila. S Bieloruským tímom Neman prehrali domáci zápas 2:3 a v odvete len remizovali 1:1.
V lige odohrali zatiaľ len jeden zápas, ktorý sa pre nich skončil prehrou v Podbrezovej 1:3.

AS Trenčín: Trenčania majú na konte dva odohraté zápasy. V prvom podľahli Trnave 0:1 a chuť si napravili proti Komárnu, s ktorým si poradili 2:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.

Tabuľky Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
2
2
0
0
4:0
6
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
1
1
0
6:3
4
V
R
3
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
2
1
1
0
4:2
4
V
R
4
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
5
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
2
1
1
0
1:0
4
V
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
3
1
1
1
6:7
4
R
P
V
7
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
2
1
0
1
2:2
3
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
2
0
2
0
2:2
2
R
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
2
0
1
1
2:3
1
P
R
10
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
1
0
0
1
1:3
0
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
2
0
0
2
2:5
0
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
2
0
0
2
0:5
0
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

