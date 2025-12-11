Traja tínedžeri nezvládli zostup slávneho klubu. Úmyselne zapálili celú tribúnu

Požiar, ktorý v nedeľu zničil tribúnu na štadióne Tehtaan Kenttä fínskeho klubu FC Haka, bol založený úmyselne, uviedla v stredu fínska polícia.
Polícia oznámila, že jeden z troch podozrivých, všetci mladší ako 15 rokov, podľa fínskej televízie YLE, sa priznal, že zapálil predmet, ktorý spustil požiar. Ten zničil drevenú tribúnu a poškodil aj časť umelej hracej plochy.
VIDEO: Horiaca tribúna FC Haka
Incident prišiel po tom, čo klub, jeden z najúspešnejších vo Fínsku s deviatimi ligovými titulmi, v októbri vypadol z najvyššej súťaže Veikkausliiga.
Klub z mesta Valkeakoski, vzdialeného 150 km severne od Helsínk, spustil zbierku, ktorá mu má pomôcť spamätať sa z požiaru.